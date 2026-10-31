Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống ma tuý cho học sinh

Hoạt động do Công an xã Thới Bình phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Cà Mau, Xã đoàn và Đoàn trường tổ chức vào sáng 31/10, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự hoạt động tuyên truyền pháp luật qua phiên toà giả định.

Phiên toà giả định được xây dựng từ tình huống pháp lý cụ thể, tái hiện các trình tự xét xử từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn quy định pháp luật và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, báo cáo viên phân tích tác hại của ma tuý đối với sức khoẻ, tương lai cá nhân và xã hội; đồng thời hướng dẫn học sinh nhận diện các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma tuý, trang bị kỹ năng chủ động từ chối và phòng tránh.

Công an xã Thới Bình phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho học sinh.

Phần giao lưu, hỏi đáp pháp luật tạo điều kiện để học sinh trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến phòng, chống ma tuý, qua đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và trách nhiệm chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn.

Học sinh hào hứng giao lưu, trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa ma tuý trong học đường, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh./.