Nghệ An: Làm rõ nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10/2026, Công an xã Vạn An tiếp nhận phản ánh của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quy Chính, thuộc xóm Trung Chính, xã Vạn An, về việc nhà thờ bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt và lấy trộm khoảng 20 triệu đồng tiền công đức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn An khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường liên quan; đồng thời xác minh dấu vết, sàng lọc đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, đến ngày 15/10, Công an xã Vạn An đã xác minh, làm rõ 7 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Võ Khánh Huy (sinh năm 2008, trú tại xã Quảng Châu); Nguyễn Ngọc Tới (sinh năm 2004, trú tại phường Vinh Hưng); N.N.D. (sinh năm 2009, trú tại xã Kim Liên); P.T.S.(sinh năm 2009, trú tại xã Thiên Nhẫn); P.A.M. (sinh năm 2010, trú tại xã Nam Đàn, cùng tỉnh Nghệ An); Trần Hoàng Thương (sinh năm 2007, trú tại xã Đức Minh) và Nguyễn Đại Nghĩa (sinh năm 2008, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, cùng tỉnh Hà Tĩnh).

7 đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Qua đấu tranh, bước đầu 7 đối tượng, khai nhận thực hiện liên tiếp 03 vụ trộm cắp tài sản tại Giáo xứ Quy Chính vào ngày 06/10, 11/10 và 13/10/2026. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng còn liên quan đến 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm 4 vụ trộm tiền công đức và 03 vụ trộm xe máy của người dân. Như vậy, bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng liên quan đến tổng cộng 10 vụ trộm cắp tài sản tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S, P.A.M về tội trộm cắp tài sản; thông báo Công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đại Nghĩa, N.N.D. về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ tài sản. Các cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cần kiểm tra, gia cố hệ thống cửa, khóa, két sắt; bố trí hệ thống chiếu sáng, camera an ninh tại vị trí phù hợp; quản lý chặt chẽ tiền công đức và tài sản có giá trị, không để sơ hở tạo điều kiện cho đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, chủ động phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương trong giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.