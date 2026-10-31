Thiếu niên Ghana bị bắn chết khi đang trên đường đến trường ở New York

Javits Frimpong, 15 tuổi, tử vong sau khi bị trúng đạn vào bụng. Nguồn: CBS News

Ngày 30-10, phát ngôn viên cảnh sát cho biết, Sở Cảnh sát New York đã nhận được tin báo về vụ nổ súng gần Công viên Corona ở Bronx vào sáng 29-10. Khoảng 9h24, các sĩ quan cảnh sát tới hiện trường thì phát hiện Javits Frimpong, 15 tuổi, bị trúng đạn vào bụng.

Javits được đưa đến một bệnh viện địa phương nhưng đã tử vong tại đây. Cảnh sát hiện chưa bắt giữ đối tượng nào và vẫn đang tiến hành điều tra, đồng thời truy tìm 3 thiếu niên liên quan đến vụ nổ súng.

Những hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Javits đang chạy, phía sau là một người mặc trang phục đen từ đầu đến chân. Một góc quay khác dường như ghi lại cảnh những cá nhân đeo mặt nạ, mặc đồ tối màu đang rời khỏi hiện trường vụ nổ súng.

Vụ tấn công gây chết người này đã làm chấn động dư luận tại khu phố Claremont ở Bronx cũng như cộng đồng người Tây Phi tại thành phố này. “Tôi đã mất con rồi,” ông Thomas Frimpong, cha của thiếu niên này, nói với các phóng viên hôm 29-10, “Giờ tôi không biết phải làm gì nữa”.

Ông Frimpong cho biết, vụ nổ súng xảy ra đúng thời điểm Javits vừa tròn 1 năm đặt chân đến New York sau khi rời Ghana. Ông mô tả con trai mình là một cậu bé “thông minh” và “ít nói”. Theo lời ông Frimpong, Javits từng bị bắt nạt tại trường dự bị DreamYard. Ông Frimpong cho biết thêm, hiệu trưởng ngôi trường này - người hiện không thể liên lạc được qua điện thoại hay email - gần đây đã thông báo với ông rằng 2 học sinh đã bị đình chỉ học vì hành vi quấy rối Javits.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York hôm 30-10 đã từ chối bình luận về việc liệu các thông tin về hành vi bắt nạt có liên quan đến vụ tấn công hay không.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 30-10, Bộ trưởng Ngoại giao Ghana, ông Samuel Okudzeto Ablakwa, đã lên án vụ tấn công: “Chúng tôi sẽ theo đuổi công lý và đảm bảo rằng những kẻ gây ra chuyện này sẽ không thể thoát tội”.

Theo Guardian