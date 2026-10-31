Bênh mẹ lúc cãi vã, con trai dùng dao chém người

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sự việc Trương Quang Viên dùng dao chém người xảy ra vào khoảng 22h20’ ngày 28/6, tại nhà ông Nguyễn Văn H. trú tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Trương Quang Viên tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, ông Lê Hải D. (SN 1975, trú tại tổ dân phố Tân Long), đã xảy ra cãi vã, xô xát với bà Nguyễn Thị L. (SN 1981, cùng sinh sống với ông H).

Chứng kiến sự việc, Trương Quang Viên (SN 2004, con trai bà L.) đã lấy dao chém ông Dương, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 35%.

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, con dao Viên sử dụng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an. Loại dao này khi dùng để xâm phạm sức khỏe người khác trái pháp luật thì chính thức được coi là vũ khí quân dụng.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Quang Viên về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.