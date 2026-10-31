Sao Việt đón Halloween 2026: Binz làm 'gái xấu', nhóm nhạc BIGBANG xuất hiện

Dịp Halloween 2026, V-Biz nhộn nhịp khi nhiều nghệ sĩ xúng xính váy áo, mang đến những tạo hình hóa trang vừa độc đáo vừa đẹp mắt. Bên cạnh những "bà hoàng concept" như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn hay stylist Hoàng Ku giữ vững phong độ với những ý tưởng mới lạ, "thị trường" mùa lễ hội hóa trang năm nay chào đón thêm nhiều gương mặt mới nhưng độ đầu tư "không phải dạng vừa".

Nếu như Châu Bùi "mở bát" cùng dàn nghệ sĩ Sao Nhập Ngũ 2026 khắc họa hình ảnh của các nhân vật trong bộ phim Peter Pan thì Quỳnh Anh Shyn gia nhập đường đua với tạo hình thuần túy về "vũ trụ gothic" mang đậm màu sắc kinh dị. Nữ fashionista đưa hình tượng Lydia Deetz từ tác phẩm Beetlejuice (1988) lên bộ ảnh Halloween. Trong bộ trang phục váy xếp tầng đỏ đặc trưng của "cô dâu ma" Lydia Deetz, Quỳnh Anh Shyn chăm chút cho phần tóc đen được đánh phồng, mái cắt ngắn nham nhở vuốt nhọn, đội khăn voan đỏ. Cách trang điểm đậm giúp người đẹp 9X toát lên thần thái lạnh lùng, ma mị, kỳ bí mà cuốn hút. Cô còn chuẩn bị thêm đạo cụ là búp bê và bó hoa hồng giúp truyền tải trọn vẹn ý tứ của bộ phim hài - kinh dị.

NICKY "say hi" mùa Halloween trong "thân phận" của Mr. Bean. Những biểu cảm hài hình thể được NICKY diễn tả khiến fan không thể nhịn cười, cho rằng… giống thật!

Ngay sau đó, Ngọc Thanh Tâm gây bất ngờ khi tung bộ ảnh cho thấy "ý tưởng gặp nhau" với NICKY - cùng chọn tạo hình về nhân vật hài hước hư cấu nổi tiếng do danh hài người Anh Rowan Atkinson và biên kịch Richard Curtis đồng sáng tạo. Ở phiên bản nữ với tên gọi Ms. Bean, Ngọc Thanh Tâm không chỉ "sao chép" phần trang phục mà còn "chơi lớn" khi thay thế mái tóc dài bằng bộ tóc ngắn, kẻ cặp chân mày cong vuốt chấn động.

Nhiều khán giả hào hứng đặt lại tên cho lễ hội Halloween thành Hahaween khi các thành viên Quán Nhà Haha có xu hướng chọn những nhân vật nổi tiếng hài hước. Jun Phạm và Duy Khánh rủ nhau cosplay nhân vật Nick Wilde - Cáo đỏ và Judy Hopps - Thỏ cảnh sát trong bộ phim hoạt hình Zootopia.

Một trong những sao Việt có màn hóa trang khiến dân tình "đủ quao" phải kể đến Binz. Không còn hình ảnh rapper "gang gang", Binz làm "gái xấu" Như Hoa Cô Nương bản Việt, một nhân vật nổi tiếng trong phim Quan Cửu Phẩm Tép Riu của Châu Tinh Trì do Lý Kiện Nhân đóng.

Binz chiếm trọn spotlight cho màn hóa trang thành Như Hoa Cô Nương.

Dàn nghệ sĩ SS Label tham gia tiệc Halloween, Binz "tia cam" của SOOBIN, khoe cái ngoáy mũi thương hiệu.

Không chọn phong cách cầu kỳ, hai Anh Tài SOOBIN - Rhymastic "sống cuộc đời" của anh thợ điện trong tiệc Halloween.

Sau khi công khai hẹn hò, Tú Hảo và bạn trai Quỳnh Lý đón mùa Halloween đầu tiên bên nhau. Cả hai dựng lên không gian của chuyện cổ tích Aladdin Và Cây Đèn Thần. Trong đó, Quỳnh Lý vào vai Aladdin còn bạn gái hóa thân thành công chúa Jasmine.

Vợ chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng con trai đầu lòng đón Halloween bên nhau nhưng netizen lại thả "bão haha" vì có bằng chứng chứng minh người đẹp "lụy" concert BIGBANG: Cosplay 3 thành viên G-Dragon, Taeyang, Daesung. Không đầu tư quá nhiều về phần "họa mặt", gia đình Quỳnh Châu chọn 3 bộ đồ màu trắng, "chăm" kỹ 3 bộ tóc màu vàng - hồng - xanh, đeo kính đen là nổi bật cả khung hình.

Bên cạnh bộ ảnh "di cư" đến Neverland cùng dàn sao Sao Nhập Ngũ, Tuấn Dương còn có dịp cùng vợ và hai con trở về thời tiền sử.

Bé Pam hóa thân thành cô bé búp bê chăn cừu Bo Peep trong phim hoạt hình Toy Story.

Hoa hậu Mai Phương "biến hình" thành con gái của bá tước Dracula - Draculaura - nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình Monster High. Nàng hậu cân bằng cá tính cho nhân vật ma cà rồng với vẻ dễ thương, đáng yêu qua cách tạo dáng nhưng cũng ma mị, đáng sợ bằng hai chiếc răng nanh và đôi tai nhọn hoắc.

Em Xinh DANMY tung bộ ảnh đánh dấu cột mốc năm đầu tiên tham gia vào cuộc dạo chơi bằng một ý tưởng "nhẹ nhàng". Với vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nữ rapper biến hình thành nhân vật Bloom trong bộ phim hoạt hình Winx Club - Nàng Tiên Phép Thuật. Ngay khi nhìn thấy cô nàng xuất hiện trong bộ cánh quen thuộc, nhiều khán giả đã nhanh chóng hoài niệm về tuổi thơ, để lại bình luận bằng câu cửa miệng: "Phép thuật Winx, Enchantix - biến hình".

Cầm lựa chọn concept "có mùi", "không ai cấm nhưng ít ai dám làm" cho bộ ảnh Halloween.

Trung Quân Idol chọn tạo hình kinh dị của nữ quỷ Medusa - gắn liền với thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã.