Sau cai nghiện vẫn “đập đá”, 1 đối tượng bị khởi tố

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Hậu là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hậu đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, đối tượng nghiện ma túy và đã bị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh).

Trở lại địa phương vào cuối năm 2025, Hậu được UBND xã Chư Prông đưa vào diện quản lý đối tượng sau cai nghiện.

Ngày 24-10, Công an xã Chư Prông đã thực hiện cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và xây dựng, giữ vững địa bàn không ma túy.

Qua đó đã kiểm tra, phát hiện Hậu dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan Công an, Hậu khai đã sử dụng ma túy đá một mình ở nhà vào khoảng 19 giờ ngày 23-10.