Pháp tái áp dụng giới lệnh nghiêm tại một số khu vực trung tâm Paris

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ bạo lực ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo sắc lệnh được cơ quan chức năng ban hành ngày 30/10, cảnh sát Paris (Pháp) quyết định tái áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tại một số khu vực trung tâm thủ đô Pháp trong hai đêm cuối tuần, nhằm phòng ngừa nguy cơ mất trật tự trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trùng dịp Halloween.

Theo báo Le Parisien, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 23h ngày 31/10 đến 6h ngày 1/11 và tiếp tục áp dụng trong cùng khung giờ từ đêm 1/11 đến sáng 2/11 (giờ địa phương).

Phạm vi hạn chế gồm khu vực trung tâm Quảng trường Cộng hòa (Place de la République) và khu vực xung quanh trung tâm thương mại Les Halles.

Cư dân có giấy tờ chứng minh nơi ở nằm trong hoặc gần phạm vi giới nghiêm, người lao động buộc phải đi qua khu vực để làm việc và nhân viên dịch vụ công thuộc diện được phép lưu thông.

Cơ quan du lịch Paris khuyến nghị du khách lưu trú gần các khu vực này chủ động sắp xếp việc đi lại buổi tối và tìm hiểu điều kiện tiếp cận nơi ở.

Trên phạm vi toàn quốc, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động trong ngày 31/10. Các biện pháp bảo vệ cửa hàng và trung tâm thương mại tiếp tục được duy trì và tăng cường.

Trước đó, Paris đã áp dụng giới nghiêm tại một số khu vực sau các vụ bạo lực và cướp phá bên lề biểu tình trong hai ngày 17–18/10. Biện pháp này được dỡ bỏ trong những ngày gần đây trước khi được tái áp dụng vào cuối tuần này./.