Mr Pips khai từng có lúc đứng trên tầng cao muốn nhảy xuống

Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác. Các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Nhiều tiền đến đâu cũng cảm thấy vô nghĩa

Trả lời các câu hỏi của luật sư về tình trạng sức khỏe, Phó Đức Nam khai mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Nam bị bạn bè thường trêu chọc là học nhiều quá, giống người điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học ở Singapore.

Từ đó đến nay, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị kể cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam.

Giai đoạn đầu bị tạm giam, khi làm việc với các điều tra viên, bị cáo có thời điểm không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên la hét và có những biểu hiện bất thường.

Sau đó, bị cáo được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cho đến thời điểm hiện tại.

Khi được uống thuốc đầy đủ, trạng thái tinh thần của bị cáo tương đối bình thường. Tuy nhiên, nếu không sử dụng thuốc, bản thân có thể xuất hiện những hành vi bất thường.

Giải thích thêm về căn bệnh của mình, Mr Pips nói bản thân bị rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức.

Khi buồn chán, dù nhiều tiền đến đâu bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. “Có lúc đứng trên tầng cao nhìn xuống, bị cáo xuất hiện ý nghĩ muốn nhảy xuống”, bị cáo Nam nói

Ngược lại, khi rơi vào giai đoạn “pha hưng cảm”, Nam khai bản thân thường hành động bất chấp khó khăn, bất chấp sợ hãi, không suy nghĩ thấu đáo về hậu quả.

Về việc phân chia lợi nhuận, bị cáo trình bày Nam cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ được chia tỷ lệ hoa hồng ngang nhau, mỗi người hưởng khoảng 3-5%. Do Bùi Trung Đức không bị đưa ra xét xử trong vụ án này, bị cáo Nam đề nghị xem xét trách nhiệm của Đức cùng những nhân viên liên quan trong việc bồi thường, góp phần khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Mr Pips khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Trả lời câu hỏi của luật sư về sức khỏe của con trai, bị cáo Lê Thị Liễu nói, sau khi được tại ngoại, bị cáo đã làm đơn kiến nghị, đề nghị cho Nam được đi khám sức khỏe.

“Bị cáo nhận được trả lời là từ khi Nam vào trại đã được uống thuốc và hàng tháng được đi khám sức khỏe”, bị cáo Liễu nói.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 10/2026, mỗi lần Nam đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai thì gia đình bà đều nhận được thông báo của trại giam.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Mr Hunter đề nghị dùng siêu xe khắc phục hậu quả

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho rằng trong số hơn 900 người được xác định là bị hại, có những người không giao dịch ở sàn bị cáo đã làm việc. Bị cáo mong HĐXX xác minh lại bị hại, số tiền quy kết cho bị cáo.

Về việc xử lý tài sản, bị cáo Ngọ nói mong muốn được dùng vàng để khắc phục hậu quả và mong được xem xét, định giá lại số tài sản này, “bị cáo ước lượng được thêm 200 tỷ”, bị cáo Ngọ nói.

Ngoài ra, bị cáo Ngọ còn đề xuất dùng thêm tài sản là ô tô Lamborghini URUS và ô tô Porsche Panamera; dùng những tài sản không phải do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo và các nhân viên.

Đối với số tiền 18,3 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ mong được nhận lại để vợ bị cáo Ngô Thị Thêu nuôi các con của bị cáo.

Đối với câu hỏi của LS về sức khỏe của bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ xác nhận những lời khai về bệnh tình là đúng. Năm 2021, Nam nằm viện. “Tháng 8/2024 Nam thường xuyên kêu chán nản, muốn bỏ mọi thứ, thường xuyên nằm nhà”- bị cáo Ngọ khai.

Bị cáo có động viên Nam, ngoài ra còn được bà Liễu, mẹ Nam gửi gắm, nhờ theo sát Nam nhiều hơn.

Bên cạnh đó, bị cáo Ngọ cho biết, sau khi khắc phục xong trách nhiệm của bản thân và các bị cáo là nhân viên dưới quyền, nếu còn thừa tiền, bị cáo sẵn lòng và có mong muốn khắc phục thêm cho bị cáo Nam.