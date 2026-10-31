Đồng Nai triệt phá đường dây bán hàng qua livestream, 9 người bị khởi tố

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng trên mạng xã hội Facebook.

Đến nay, tổng số đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án là 9 người về các tội "Lừa dối khách hàng", "Mua bán hóa đơn trái phép" và "Trốn thuế".

Phát hiện đường dây kinh doanh hàng hóa qua livestream

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Tp.Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, trong đó nhiều sản phẩm có nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng.

Các bị can trong vụ án.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm được nhóm đối tượng sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế Tp.Hà Nội ban hành quyết định thu hồi số công bố nhưng các đối tượng vẫn che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo và đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại diện lãnh đạo Công an Tp.Đồng Nai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an thành phố, Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, phát hiện và đấu tranh với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là hoạt động quảng cáo, kinh doanh hàng hóa thông qua hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an Tp.Đồng Nai đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ kịp thời báo cáo, tham mưu xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng", lãnh đạo Công an Tp.Đồng Nai thông tin.

Các đối tượng Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc và Nguyễn Anh Tuấn (từ trái qua phải).

Ngày 6/8/2026, Công an Tp.Đồng Nai phối hợp Công an Tp.Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn hai thành phố. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại sản phẩm, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tiêu thụ hơn 14.000 sản phẩm bị thu hồi, làm rõ dấu hiệu trốn thuế

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, quê tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, có trụ sở tại khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, Tp.Đồng Nai, để phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Hỗ trợ Nam trong việc livestream trên Facebook để giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, trú Tp.Hồ Chí Minh), chị ruột của Nam.

Mặc dù biết ngày 10/10/2025, Sở Y tế Tp.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục che giấu thông tin, quảng cáo và giới thiệu các sản phẩm này trên những phiên livestream để bán cho người tiêu dùng.

CQĐT đã tiến hành kiểm tra, niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Không chỉ có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế. Đồng thời, doanh nghiệp này bị phát hiện sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Đồng Nai và Tp.Hồ Chí Minh nhằm hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, trong quá trình điều tra, Nam khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã thực hiện hoạt động kinh doanh trực tuyến, bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo lãnh đạo Công an Tp.Đồng Nai, quá trình đấu tranh chuyên án được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, với sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Tp.Đồng Nai, Công an Tp.Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan. Việc khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 9 người, thể hiện quá trình điều tra đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ toàn diện vai trò, hành vi của từng đối tượng và các vi phạm có liên quan.

Đối tượng Đinh Mã Hoài Nam làm việc với Cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, vụ án không chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc mà còn có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Công an Tp.Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Hiện Công an Tp.Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi và những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an Tp.Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Tp.Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật, phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm trên mạng xã hội; không mua bán, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo. Người tiêu dùng cần cảnh giác với những quảng cáo phóng đại công dụng, cam kết hiệu quả tuyệt đối khi chưa có căn cứ khoa học.

Đối tượng Đinh Thị Hiền Vy làm việc với Cơ quan điều tra. (ảnh Công an Đồng Nai)

Khi phát hiện sản phẩm nghi giả hoặc thuộc diện thu hồi, người dân cần dừng sử dụng, thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý. Trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.