Vì sao khu vực hai phạm nhân trốn trại giam A2 đang ẩn náu gọi là Hòn Dữ?

Ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2 hiện lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Những ngày qua, nhiều lực lượng được huy động đến khu vực này sau khi phạm nhân Võ Hoàng Duy, phạm nhân thứ 2 trong vụ 4 phạm nhân trốn trại giam bị bắt giữ tại núi Hòn Dữ. Xung quanh khu vực chân núi, lực lượng công an, an ninh trật tự cơ sở và dân quân tự vệ được bố trí trực chốt, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường ra vào. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát chia thành nhiều mũi, tổ chức truy tìm các đối tượng trên núi.

Núi Hòn Dữ cao khoảng 900 m, nằm trong quần thể núi non trùng điệp ở phía Tây Bắc tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này có nhiều đỉnh núi cao như: Hòn Dữ, Hòn Bà (còn gọi là Hòn Lớn), Đá Treo… Địa hình chủ yếu là rừng già, có nhiều gộp đá rộng, hang động tự nhiên nằm sâu trong lòng núi và nguồn nước phân bố quanh các sườn núi.

Dưới chân núi có nhiều khu đất rộng, bằng phẳng, thuận lợi cho việc dựng trại, sản xuất lương thực và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, địa hình núi rừng phức tạp, nhiều khu vực hiểm trở cũng gây không ít khó khăn cho việc di chuyển, tìm kiếm và kiểm soát người ra vào.

Lực lượng cảnh sát cơ động suốt ngày đêm thực hiện nhiệm vụ vây bắt đối tượng

Theo những ghi chép về địa danh này, tên gọi Hòn Dữ được lý giải theo hai cách. Thứ nhất, hình dáng ngọn núi đồ sộ, dữ dằn. Trước đây, khu vực này có nhiều thú dữ như cọp, beo, rắn độc, khỉ dữ và đười ươi. Thứ hai, người dân xưa kia từng truyền tai nhau những câu chuyện về ma quỷ xuất hiện trong núi.

Với địa hình hiểm trở, nhiều hang động tự nhiên sâu trong lòng núi, Hòn Dữ từng được sử dụng làm căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến. Các hang động là nơi trú ẩn an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trước bom đạn. Những câu chuyện được lưu truyền về khu vực này cũng góp phần khiến nơi đây ít người lui tới.

Ông Trần Văn Hùng (thôn Xuân Lâm, xã Xuân Lâm) cho biết, núi Hòn Dữ có địa hình khá hiểm trở, ít người lưu tới, chỉ có một số hộ làm rẫy trồng keo, cây ăn trái dựng lều trại để nghỉ trưa, đến tối họ lại trở về nhà. "Ngọn núi cao, rất nhiều vực sâu, hang hốc và ghềnh đá phức tạp, nếu không quen đường thì việc di chuyển rất khó khăn", ông Hùng nói.

Cảnh sát cơ động được điều động đến truy bắt các phạm nhân.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau sự việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Tiếp đó, đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.