Đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn

Vũ Hải Đông Dương - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép 24.000 hóa đơn trị giá 4.000 tỷ đồng và tang vật bị thu giữ.

Một trong những thủ đoạn thường thấy của loại tội phạm này là thành lập doanh nghiệp để mua, bán trái phép hóa đơn nhằm thu lợi bất chính. Bởi vậy, ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân thực hiện đúng quy định, chủ động kiểm tra thông tin giao dịch và phòng tránh việc bị lợi dụng, Công an Hà Tĩnh thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực để kịp thời nhận diện dấu hiệu bất thường, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm rõ.

Từ tháng 12/2025 – 3/2026, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép 24.000 hóa đơn hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ, thường trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vũ Hải Đông Dương đã mua 28 công ty “ma” từ mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hoá đơn với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Trường Giang – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh - trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản (cát xây dựng) bất hợp pháp, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng (tháng 6/2025).

Quá trình đấu tranh, vạch trần thủ đoạn này, lực lượng chức năng đã phát hiện dòng tiền qua tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp chủ yếu mang tính chất trung chuyển. Tiền được chuyển vào tài khoản rồi nhanh chóng rút ra hoặc chuyển tiếp sang tài khoản khác, số dư thường xuyên ở mức thấp.

Người đứng tên doanh nghiệp trong một số trường hợp chỉ là người được thuê, nhờ đứng tên hoặc bị lợi dụng giấy tờ tùy thân, không trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh với giá trị bất thường, trong khi số thuế phải nộp thấp hoặc gần như bằng không so với doanh thu thể hiện trên hóa đơn.

Cơ quan công an làm việc với Trần Thị Tuyết Anh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên.

Một trong những thủ đoạn khác của tội phạm đó là lợi dụng hoạt động kinh doanh thực tế để mua hóa đơn nâng khống chi phí, đầu ra giảm lợi nhuận.

Điển hình, vào tháng 3/2026, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau (trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh) nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định 739 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Chí - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Thủ đoạn của tội phạm thường được thực hiện theo hai hướng: thông đồng với bên bán để nâng khống giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hợp đồng, hóa đơn so với giao dịch thực tế. Tạo lập các khoản chi phí không có thật hoặc mua hóa đơn của doanh nghiệp khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ đã mua nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Quá trình đấu tranh với tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn để trốn thuế, Công an Hà Tĩnh cũng đã vạch trần nhiều thủ đoạn khác của loại tội phạm này như: Cá nhân, hộ kinh doanh mua hóa đơn để hợp thức hóa giao dịch, lợi dụng hoạt động bán lẻ để xuất hóa đơn khống... Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ hoạt động đơn lẻ mà còn liên kết thành đường dây, sử dụng nhiều doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng và phương thức giao dịch khác nhau để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh lấy lời khai đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép 24.000 hóa đơn trị giá 4.000 tỷ đồng.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh và liên quan đến nhiều địa phương khác. Trong đó, 9 tháng năm 2026, cơ quan công an đã khởi tố 12 vụ/ 105 bị can về tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.

Để phòng ngừa rủi ro, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế, hóa đơn; không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí hoặc giao dịch không có thật. Việc thanh toán, giao nhận hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải được thực hiện đúng bản chất giao dịch; hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan cần được lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ theo quy định. Đối với người dân, khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ thuộc trường hợp phải lập hóa đơn, cần chủ động yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn theo quy định. Không cho mượn giấy tờ tùy thân, địa điểm hoặc thông tin cá nhân để người khác thành lập, điều hành doanh nghiệp không có hoạt động thực tế; tuyệt đối không tham gia mua bán, môi giới hóa đơn hoặc tiếp tay cho các giao dịch nhằm trốn thuế. Chủ động nhận diện thủ đoạn, kiểm soát chặt chẽ giao dịch và tuân thủ quy định pháp luật về hóa đơn, thuế không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ nguồn thu ngân sách và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thượng tá Trương Việt Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an Hà Tĩnh)