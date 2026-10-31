Tuyên truyền pháp luật về người chưa thành niên và quyền tiếp cận thông tin

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: D.A

Tại buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, đã giới thiệu những điểm mới của Luật Tư pháp người chưa thành niên (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Một trong những nội dung trọng tâm là xử lý người chưa thành niên phạm tội theo hướng chú trọng giáo dục, giúp các em sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng. Việc áp dụng các biện pháp này phải tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, chính quyền và các tổ chức tại cơ sở.

Trình bày chuyên đề Luật Tiếp cận thông tin, bà Huỳnh Thị Liễu Hoa, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật số 1 (thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng), đã hướng dẫn người dân cách tìm kiếm, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến đất đai, quy hoạch, bồi thường, tái định cư, thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ.

Bà Hoa lưu ý người dân có thể chủ động tra cứu thông tin đã được công khai hoặc gửi yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm. Khi thực hiện quyền này, người dân cần xác định đúng cơ quan tiếp nhận, nêu rõ nội dung cần cung cấp và lưu giữ các giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi nếu phát sinh vướng mắc.