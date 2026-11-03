Sẻ chia với người bệnh

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu kiểm tra nồi cháo dành cho bệnh nhân ăn kiêng.

Đã thành thông lệ, 5 giờ sáng thứ Ba hằng tuần, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, hai nồi cháo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu đã sôi đều, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Để bảo đảm dinh dưỡng cho bữa sáng, từ chiều hôm trước, cán bộ, nhân viên bệnh viện cùng các tình nguyện viên, nhà hảo tâm đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu.

Vừa khuấy nồi cháo dành cho bệnh nhân ăn kiêng, anh Quàng Xôm, bản Chiềng Ly, xã Thuận Châu, chủ căng tin trước cổng bệnh viện, chia sẻ: Từ khi mô hình “Nồi cháo tình thương” được triển khai tại căng tin, anh đã đăng ký tham gia và trực tiếp nấu cháo cho bệnh nhân. Theo anh, để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nguyên liệu phải tươi ngon, định lượng phù hợp với từng suất; dụng cụ chế biến, nấu và đựng cháo phải được vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cán bộ Bệnh viện nấu cơm cho bệnh nhân.

Mô hình “Nồi cháo tình thương” được Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu triển khai từ tháng 5/2018. Thời gian đầu, bệnh viện tổ chức nấu cháo vào ngày mồng 1 và ngày 15 hằng tháng. Từ tháng 10/2018 đến nay, mô hình được duy trì đều đặn vào sáng thứ Ba hằng tuần, với trung bình khoảng 220 suất cháo. Tính đến nay, gần 77.500 suất cháo miễn phí đã được trao đến người bệnh.

Đón nhận suất cháo trong thời gian chồng điều trị xuất huyết đường tiêu hóa, chị Lò Thị Thỏa, bản Hợp Nhất, xã Thuận Châu, xúc động nói: “Chồng tôi nằm viện được 3 ngày, hôm nay được nhận cháo miễn phí từ bệnh viện, tôi rất yên tâm. Tôi cảm ơn chương trình, cảm ơn cán bộ, nhân viên bệnh viện nhiều lắm”.

Cán bộ Bệnh viện chuẩn bị cháo mang đến điểm phát cho người bệnh.

Tiếp nối hiệu quả của mô hình “Nồi cháo tình thương”, tháng 11/2021, bệnh viện triển khai “Bếp cơm nhân ái”, duy trì nấu và phát cơm vào cuối giờ chiều thứ Năm hằng tuần cho người bệnh nội trú có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần, trung bình khoảng 160 suất cơm được trao tận tay người bệnh. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã trao gần 39.000 suất cơm từ thiện.

Anh Cà Văn Tiến, bản Chiềng Pấc, xã Thuận Châu, bị tai nạn ở tay khi dùng máy cắt cỏ cho bò, đã điều trị tại bệnh viện được 5 ngày. Anh chia sẻ: “Nhà tôi ở xa, lại neo người nên việc đi lại, chăm sóc rất khó khăn. Vào đây, tôi được bệnh viện hỗ trợ suất ăn miễn phí, đủ dinh dưỡng, sạch sẽ. Tôi và các bệnh nhân đang điều trị ở đây rất cảm ơn”.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu và nhân viên Bệnh viện phát cháo miễn phí cho người bệnh

Duy trì được hai mô hình trong nhiều năm là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đến nay, các nhà hảo tâm đã ủng hộ khoảng 280 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn như gạo, thịt, chả, lạc, trứng, đậu phụ, rau, gia vị và dầu ăn.

Chị Vũ Thị Thương, thôn 7, xã Thuận Châu, cho biết: “Tôi thấy mô hình ‘Bếp cơm nhân ái’ của bệnh viện rất ý nghĩa, nhân văn. Ngoài tham gia hỗ trợ nấu ăn, tôi đã ủng hộ khoảng 600 quả trứng phục vụ bệnh nhân. Tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian nằm viện”.

Bệnh nhân và người nhà nhận cơm từ “Bếp ăn nhân ái”.

Theo Điều dưỡng Chuyên khoa I Trần Thị Điệp, Trưởng phòng Điều dưỡng, phụ trách công tác xã hội của bệnh viện, khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí tổ chức các bữa ăn phụ thuộc vào sự đóng góp tự nguyện của các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện. Bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để duy trì và phát huy hiệu quả hai mô hình.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Việt Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu, cho biết: Bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì hai mô hình, đồng thời đẩy mạnh kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện cam kết sử dụng nguồn lực đúng mục đích, bảo đảm các hoạt động thiện nguyện thiết thực, thường xuyên và bền vững.

Mỗi bát cháo, suất cơm trao đến người bệnh không chỉ góp phần bảo đảm dinh dưỡng mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ vững lòng điều trị, sớm vượt qua bệnh tật và trở về với gia đình.