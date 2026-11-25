Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Aleksandr Nikolaevich Venediktov đã đồng chủ trì Phiên tham vấn lần thứ 6 về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Igor Nikolaevich Zubov; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tại Phiên tham vấn, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực; đánh giá Việt Nam và Nga là hai đất nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, tính cách, có mục đích chung vì hạnh phúc của nhân dân, vì một thế giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển, hai nước còn dư địa rất lớn tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện, phối hợp ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức, vì sự phát triển của mỗi nước, góp phần xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, phát triển bền vững.

Ngài Aleksandr Nikolaevich Venediktov nhấn mạnh hợp tác giữa Văn phòng Hội đồng An ninh Nga với Bộ Công an Việt Nam là quan hệ tin cậy, vững chắc và ổn định chiến lược.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết, tìm kiếm và quyết liệt triển khai các biện pháp để định vị lại và nâng tầm quan hệ truyền thống, tin cậy với Nga.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; duy trì các cơ chế Tham vấn an ninh chiến lược để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có cơ chế Tham vấn về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Phó Thư ký Venediktov Aleksandr Nikolaevich chủ trì.

Hai bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Về phần mình, Phó Thư ký Aleksandr Nikolaevich Venediktov nhấn mạnh hợp tác giữa Văn phòng Hội đồng An ninh Nga với Bộ Công an Việt Nam là quan hệ tin cậy, vững chắc và ổn định chiến lược; khẳng định Văn phòng Hội đồng An ninh Nga mong muốn cùng Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói chung và giữa Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Kuzhugetovich Shoigu với Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bên cạnh đó, ngài Phó Thư ký ghi nhận và đánh giá cao việc Bộ trưởng Lương Tam Quang tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Liên bang Nga chủ trì tổ chức tại Moskva vào tháng 5/2026, khẳng định các đề xuất của Bộ trưởng Lương Tam Quang tại diễn đàn là những định hướng quan trọng góp phần tăng cường đoàn kết và hợp tác thực chất để cùng vượt qua các thách thức an ninh toàn cầu.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm ngài Aleksandr Nikolaevich Venediktov.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm ngài Igor Nikolaevich Zubov.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ngài Aleksandr Nikolaevich Venediktov thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, sử dụng công nghệ cao; phối hợp xác minh, truy bắt, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; huy động hiệu quả nguồn lực và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác đã thống nhất.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ngài Aleksandr Nikolaevich Venediktov.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ngài Igor Nikolaevich Zubov.

Phía Nga ủng hộ quan điểm của Việt Nam về các vấn đề thế giới, khu vực, tăng cường hợp tác và phối hợp với Việt Nam tại các khuôn khổ, diễn đàn đa phương, nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, ngài Aleksandr Nikolaevich Venediktov và ngài Igor Nikolaevich Zubov cùng các đại biểu.