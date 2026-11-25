Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Cao Sơn Dũng vừa ký Tờ trình số 1370/TTr-SXD đề nghị UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sụt lún, sạt trượt tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, thuộc địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Công trình được đề xuất triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm sớm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: LP.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 30/10 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và làm hư hỏng nhiều công trình phụ trợ tại khu vực này. Diễn biến sạt trượt phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đất, đá tiếp tục lăn xuống mặt đường, đe dọa trực tiếp an toàn của người và phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Để xử lý căn cơ sự cố, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề xuất phương án xây dựng cầu cạn dài 138m vượt qua khu vực sạt trượt, kết hợp điều chỉnh cục bộ hướng tuyến về phía taluy âm.

Theo phương án đề xuất, việc xây dựng cầu cạn nhằm hạn chế sự phụ thuộc của công trình giao thông vào nền đất đang có nguy cơ mất ổn định, qua đó giảm thiểu tác động của hiện tượng sụt lún, sạt trượt đến kết cấu mặt đường.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 150 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian triển khai công trình dự kiến trong 6 tháng. Sở Xây dựng đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện.

Đây là giải pháp được đưa ra trong bối cảnh việc xử lý thông thường bằng thu dọn đất đá, gia cố nền đường khó bảo đảm an toàn lâu dài khi địa chất khu vực tiếp tục có nguy cơ dịch chuyển.

Ngày 3/11/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ tại đoạn tuyến nói trên. Quốc lộ 28 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Lâm Đồng với Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ). Việc sớm khắc phục điểm sụt lún không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn có ý nghĩa duy trì kết nối kinh tế - xã hội tại các địa phương dọc tuyến.