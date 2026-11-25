Tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân

Cụ thể, đối với các xã, phường, đặc khu chưa đạt chỉ tiêu hoặc có tỷ lệ khám thấp, Sở Y tế đề nghị chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng ở thôn, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám, chữa bệnh để khẩn trương khám cho trẻ em dưới 6 tuổi cùng các nhóm đối tượng còn lại; đồng thời học tập kinh nghiệm từ những địa phương đã hoàn thành nhằm bảo đảm tiến độ.

Với các địa phương đã báo cáo hoàn thành, ngành y tế yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ số liệu, bảo đảm chính xác, có minh chứng rõ ràng và không trùng lặp. Trường hợp còn người dân chưa được khám hoặc chưa cập nhật thông tin sức khỏe, địa phương phải tổ chức khám bổ sung, hoàn thiện dữ liệu trước khi gửi báo cáo tổng kết về UBND tỉnh, Sở Y tế và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu chủ động thông báo năng lực tiếp nhận cho những địa bàn còn thiếu; tăng cường nhân lực, bố trí thêm kíp khám để hỗ trợ các khu vực có tỷ lệ thấp. Đợt cao điểm này là chặng cuối của chiến dịch, hướng tới hoàn thành toàn diện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng.