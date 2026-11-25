Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ duy trì ở mức thấp, đặc biệt tại các khu vực vùng núi.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục đối mặt với mưa lớn, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt và sạt lở đất.

Miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C

Tại Bắc Bộ, ngày 26/11, thời tiết phổ biến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16 độ C, một số nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19–22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16 độ C, vùng núi 11–13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20–23 độ C.

Thời tiết tại khu vực này phổ biến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Riêng Hà Nội, ngày mai trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô phổ biến 15–17 độ C, cao nhất từ 21–23 độ C.

Miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C (ảnh minh họa).

Miền Trung mưa rất to, có nơi trên 170mm

Đáng chú ý, khu vực miền Trung tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn.

Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 25/11, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi vẫn cần được đặc biệt lưu ý.

Đối với khu vực Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–20 độ C, cao nhất từ 21–24 độ C.

Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi.

Riêng TP Huế, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to trong đêm và sáng. Những khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất tại duyên hải Nam Trung Bộ từ 22–25 độ C, cao nhất phía Bắc 26–29 độ C, phía Nam 30–32 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước các sông tại TP Huế đang dao động trên mức báo động 1.

Dự báo trong ngày 26/11, mực nước trên các sông tại Huế tiếp tục dao động trên mức báo động 1. Trong khi đó, các sông tại Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ dao động trên dưới mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, cùng với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Ngoài ra, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Trong khi miền Bắc rét và miền Trung mưa lớn, thời tiết tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhìn chung ổn định hơn.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày 26/11 có mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18–21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24–27 độ C, cao nhất từ 32–35 độ C.

Riêng TP.HCM, thời tiết ngày 26/11 phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM từ 25–27 độ C, cao nhất từ 33–35 độ C.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 4–6m. Từ chiều 26/11, gió có xu hướng giảm dần.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2–4m. Trong mưa dông, sóng có thể cao trên 4m.

Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Người dân tại các khu vực có mưa lớn, đặc biệt ở miền Trung, cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết và chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.