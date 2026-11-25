Sau hợp nhất tỉnh, Quảng Trị có 39 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng 3 xã có thôn thuộc vùng này. Trong đó, 35 xã thuộc khu vực III, 3 xã khu vực II và 1 xã khu vực I. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào Bru - Vân Kiều, Chứt, Tà Ôi (Pa Cô) cùng một số dân tộc khác như Mường, Thổ, Tày, Nùng, Thái...

Thời gian qua, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Trị đạt một số kết quả tích cực. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số tăng 2,1 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,5%/năm; 100% người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

Từ nguồn lực chương trình đến tiện ích số ở cơ sở

Là xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Kim Điền có xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân, nhất là tại các bản vùng sâu, còn nhiều khó khăn. Cùng với xây dựng hạ tầng, địa phương xác định giảm nghèo, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Chương trình MTQG tổng thể.

Kim Điền đặt mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xuống không quá 13% vào cuối năm 2030.

Song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số đang được địa phương triển khai bằng những hoạt động cụ thể, hướng trực tiếp đến người dân.

Tại các nhà văn hóa thôn, bản, điểm sinh hoạt cộng đồng và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, đoàn viên, thanh niên thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng, đăng nhập tài khoản, xác thực thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Để duy trì hoạt động này, Đoàn xã Kim Điền phối hợp với Chi đoàn Công an xã và các chi đoàn thôn, bản thành lập đội hình “Đội hình xanh - Đồng hành số”. Lực lượng tình nguyện tập trung hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và sử dụng các tiện ích tích hợp trên ứng dụng.

Đối với người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ, tình nguyện viên hướng dẫn trực tiếp từng thao tác, làm mẫu rồi để người dân tự thực hiện. Đoàn xã cũng phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và VNPT Minh Hóa triển khai các điểm phát wifi miễn phí tại nhà văn hóa và Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện để người dân tiếp cận Internet.

Không chỉ hỗ trợ các thủ tục hành chính, hoạt động chuyển đổi số tại Kim Điền còn hướng đến sản xuất, kinh doanh. Tại gian hàng với chủ đề “Đoàn kết cộng đồng – Kết nối tương lai số”, người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Gian hàng còn tổ chức livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương, kết hợp hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR.

Bí thư Đoàn xã Kim Điền Cao Ngọc Thắng cho biết, các đội hình tình nguyện sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, chính quyền và các thôn, bản để hỗ trợ người dân sử dụng thành thạo hơn các tiện ích số.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền Đinh Minh Nam, lợi thế tiếp cận công nghệ của đoàn viên, thanh niên đang góp phần hỗ trợ cải cách hành chính, đưa các tiện ích số đến gần người dân hơn.

Chuyển đổi số phải đến được từng thôn, bản

Xã Kim Phú trong đó có hơn 200 hộ với khoảng 1.300 người là đồng bào dân tộc Chứt, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất được địa phương xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, việc đưa các tiện ích số đến người dân được triển khai thông qua lực lượng công an, y tế và các Tổ công nghệ số cộng đồng

Trước tháng 9, tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử của xã mới đạt 73,41%; tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đạt 31,97%; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 51,4%. Dữ liệu đất đai được làm sạch mới đạt 13,1%.

Đến đầu tháng 10/2026, toàn xã có 4.175/4.297 trường hợp kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt 97,16%; tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử đạt 83,64%, vượt mục tiêu 80%. Công tác làm sạch dữ liệu đất đai đạt 91,7%.

Để cải thiện kết quả, UBND xã tổ chức đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, huy động lực lượng công an, y tế và các Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp xuống thôn, bản. Công an xã thành lập 4 tổ công tác phụ trách các địa bàn, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội và giấy tờ cá nhân trên VNeID.

Cách hỗ trợ được điều chỉnh theo từng trường hợp. Người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh được hướng dẫn từ thao tác cơ bản; người quên mật khẩu hoặc thay đổi số điện thoại được hỗ trợ xử lý vướng mắc. Với người hưởng chính sách an sinh xã hội, lực lượng chức năng hướng dẫn tiếp cận phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Tại xã miền núi, biên giới Tuyên Lâm, nơi có gần 9.000 nhân khẩu sinh sống tại 8 thôn, bản, trong đó có 3 bản tập trung đông đồng bào dân tộc Chứt, việc đưa công nghệ đến với người dân cũng gặp không ít trở ngại.

Một bộ phận người dân còn hạn chế về điều kiện kinh tế, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận các dịch vụ hiện đại. Đáng chú ý, với đồng bào Chứt, việc sử dụng các nền tảng số càng khó khăn hơn khi một số người chưa biết chữ, hạn chế tiếng phổ thông hoặc chưa có điện thoại thông minh.

Anh Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư phụ trách Đoàn xã Tuyên Lâm, cho biết ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn xã đã tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các hoạt động hướng dẫn kỹ năng số, cài đặt và sử dụng ứng dụng được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo anh Thanh, mục tiêu là sau mỗi lần được hướng dẫn, người dân có thể hiểu, nhớ và tự thực hiện những thao tác cơ bản trong các lần tiếp theo.

Đoàn viên, thanh niên cũng đi sâu vào từng thôn, bản, từng nhóm đối tượng. Với người lớn tuổi, nội dung hướng dẫn tập trung vào sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet, tra cứu thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Anh Phạm Văn Ngà, đoàn viên Chi đoàn thôn Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm chia sẻ, với đồng bào Chứt, những khó khăn về chữ viết, ngôn ngữ và thiết bị càng khiến việc tiếp cận công nghệ trở nên khó khăn. Vì vậy, phương pháp “cầm tay chỉ việc” được lực lượng thanh niên áp dụng.

Đoàn viên làm mẫu, người dân thực hành lại và được hướng dẫn kiên trì từng bước. Với người chưa biết chữ hoặc hạn chế tiếng phổ thông, lực lượng hỗ trợ giảm sử dụng văn bản, tăng cường hình ảnh, video và thao tác trực tiếp.

Theo anh Ngà, điều quan trọng là sự kiên trì, tạo tâm lý thoải mái để người dân không e ngại công nghệ, hướng tới mục tiêu mỗi người có thể tự sử dụng các tiện ích số phục vụ cuộc sống thay vì phải nhờ người khác làm thay.

Từ Kim Điền, Kim Phú đến Tuyên Lâm, những cách làm khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu đưa chuyển đổi số đến tận cơ sở. Không chỉ giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, các hoạt động còn mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế, chính sách an sinh và hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương.