Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Hansen cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Đan Mạch sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là dấu mốc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 19-21/10/2026.

Nhìn lại lịch sử quan hệ hai nước, Bộ trưởng nhấn mạnh, ngày 25/11/1971, trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quyết định có ý nghĩa lịch sử này thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đối với Việt Nam. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, thủy chung của Đan Mạch trong những năm tháng khó khăn cũng như sự đồng hành, hỗ trợ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Hansen cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Từ nền tảng hữu nghị và tin cậy được vun đắp qua nhiều thế hệ, quan hệ hai nước không ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, lần lượt được nâng cấp lên Đối tác toàn diện năm 2013, Đối tác chiến lược Xanh năm 2023 và nay là Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Bộ trưởng, đây không chỉ là những dấu mốc về cấp độ quan hệ, mà còn phản ánh sự phát triển ngày càng sâu sắc của lòng tin chính trị, sự gắn bó và quyết tâm hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hợp tác Việt Nam – Đan Mạch đã đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Hiện có hơn 150 doanh nghiệp, tập đoàn Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch đối với môi trường đầu tư, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các thế mạnh bổ trợ, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và hướng tới phát triển bền vững.

Đánh giá về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng chuyến thăm đã tạo bước ngoặt lịch sử trong quan hệ song phương. Việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, ký kết hơn 20 văn kiện hợp tác cùng các cam kết đầu tư dài hạn trị giá nhiều tỷ USD của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn chung, sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa hợp tác hai nước phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn. Đặc biệt, Đan Mạch trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng mong muốn Đan Mạch tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, nhất là trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế biển bền vững. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Hansen phát biểu chúc mừng 55 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Đan Mạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Hansen nhấn mạnh, tình hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ, không chỉ thông qua các hoạt động hợp tác chính thức mà còn từ sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, những giá trị chung về nghệ thuật, giáo dục và khát vọng phát triển bền vững. Đại sứ khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng để hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết, với khoảng 150 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn tại Việt Nam, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Các doanh nghiệp Đan Mạch ngày càng chuyển từ đầu tư đơn thuần sang hợp tác cùng Việt Nam, tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển các kết nối logistics xanh, góp phần giảm phát thải và tăng cường kết nối Việt Nam với các mạng lưới thương mại toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch (25/11/1971 – 25/11/2026).

Khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, Đại sứ Lina Hansen nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, y tế, nông nghiệp bền vững, giáo dục, quốc phòng và an ninh. Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Đan Mạch sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực, hướng tới một tương lai xanh và thịnh vượng chung.

Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa, trân trọng những thành quả đã đạt được và khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và khát vọng chung của hai dân tộc.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi chào mừng Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch.