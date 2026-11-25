Tại TP. Đồng Nai, việc triển khai Nghị quyết số 80 được cụ thể hóa từ cơ sở, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết và sự chủ động tham gia của người dân. Ảnh: ĐNCC

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những định hướng mới trong phát triển văn hóa, trong đó nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhân dân và yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển.

Tại TP. Đồng Nai, việc triển khai nghị quyết được cụ thể hóa từ cơ sở, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết và sự chủ động tham gia của người dân. Báo Văn Hóa vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai, về nội dung này.

Ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai. Ảnh: Hồng Hạnh

. PV: Thưa ông, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những định hướng mới trong phát triển văn hóa. Ủy ban MTTQ TP. Đồng Nai sẽ cụ thể hóa tinh thần nghị quyết này bằng những hoạt động, giải pháp gì tại cơ sở?

- Ông Nguyễn Tấn Phú: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra những định hướng lớn, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những việc làm rất gần dân, sát dân, gắn chặt với đời sống cộng đồng.

Trước hết, chúng tôi lồng ghép Nghị quyết 80 vào các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể, kết hợp với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” Đồng Nai năm 2026.

Nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết”. Ảnh: ĐNCC

Tại cơ sở, Mặt trận vận động người dân không chỉ giữ gìn nếp sống văn minh, hương ước, quy ước, bảo tồn nét đẹp truyền thống mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số cộng đồng, phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của Mặt trận là làm sao để mỗi khu dân cư trở thành một không gian văn hóa sống động, nơi giá trị văn hóa thấm sâu vào từng nếp nhà, từng việc làm chung của bà con.

Hoạt động tặng quà cho học sinh trong “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai năm 2026. Ảnh: ĐNCC

. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam? Theo ông, cần đổi mới ra sao để ngày hội thực sự trở thành sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, có sự tham gia chủ động của người dân, thay vì còn nặng tính hình thức ở một số nơi?

- Năm nay là năm đầu tiên chúng ta triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” một cách đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Thực tế cho thấy, khi hai sự kiện này hòa quyện vào nhau, Ngày hội trở nên sinh động, giàu sắc màu hơn hẳn: không chỉ dừng ở phần lễ ôn truyền thống mà mở rộng sang các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương, “Bữa cơm đại đoàn kết” và chăm lo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, ở một vài nơi, công tác chuẩn bị còn gấp gáp, cách tổ chức còn nặng nề về hình thức hoặc chưa khơi dậy hết nét văn hóa đặc thù của địa bàn.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm “Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai”, do Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai tổ chức ngày 20.11.2026. Ảnh: ĐNCC

Để khắc phục điều này, theo tôi, đổi mới phải bắt đầu từ tư duy: xem người dân là chủ thể chứ không phải là khán giả của Ngày hội.

Thay vì làm theo khuôn mẫu cứng nhắc, địa phương cần gợi mở để chính bà con tự đề xuất tiết mục, tự giới thiệu sản vật, câu chuyện đẹp của xóm ấp mình; lồng ghép đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và biểu dương đúng người, đúng việc. Khi người dân thấy mình trong từng phần việc của Ngày hội thì Ngày hội mới thật sự rộn ràng và bền vững.

Đại biểu dự tọa đàm “Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai”. Ảnh: ĐNCC

. Xin ông cho biết việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển văn hóa, gắn với đặc thù Đồng Nai là địa bàn có nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống.

- Đồng Nai có lợi thế rất đặc biệt là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, lao động và gắn bó. Chính sự đa dạng ấy tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, nghĩa tình, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc vun đắp sự đồng thuận và gắn kết cộng đồng.

TP. Đồng Nai có lợi thế đặc biệt, là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống. Ảnh: ĐNCC

Với Mặt trận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bối cảnh này nghĩa là tôn trọng và phát huy bản sắc riêng của từng cộng đồng trong sự hòa hợp chung của quê hương.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín để vận động đồng bào tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, giữ gìn môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” và chung tay chăm lo cho người khó khăn.

Khi mỗi người dân, mỗi gia đình - dù theo tôn giáo nào hay thuộc dân tộc nào - đều thấy mình có trách nhiệm và niềm tự hào khi góp sức xây dựng khu dân cư, thì văn hóa sẽ trở thành sợi dây gắn kết bền chặt nhất.

Đại biểu dự tọa đàm “Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai”. Ảnh: ĐNCC

. Trong thời gian tới, Mặt trận thành phố sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương như thế nào để xây dựng, nhân rộng những mô hình văn hóa hiệu quả tại khu dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

- Khép lại chuỗi hoạt động cao điểm của Ngày hội và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận là giữ cho ngọn lửa đoàn kết và nét đẹp văn hóa ấy tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường nhật.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên để rà soát, chọn lọc và nhân rộng những mô hình tự quản, mô hình văn hóa hiệu quả tại khu dân cư - nhất là các mô hình giữ gìn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ kỹ năng số cho người dân.

Mỗi tổ chức sẽ phát huy thế mạnh riêng của mình, phối hợp nhịp nhàng với Mặt trận cấp xã theo hướng thiết thực, không chồng chéo, hướng về cơ sở. Quan trọng hơn cả là gắn các mô hình văn hóa với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc từ gốc rễ khu dân cư.

. Trân trọng cám ơn ông!