XEM CLIP: Người dân chật vật di chuyển trên đường phố ngập nước ở Quảng Ngãi

Tối 25/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại hai phường Cẩm Thành và Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) ngập cục bộ, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Hữu Trác, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm... mênh mông nước.

Dưới mưa xối xả, người dân chật vật điều khiển xe máy qua những đoạn đường ngập.

Tại một số vị trí, nước ngập đến sàn để chân của xe tay ga, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người đi xe máy phải quay đầu vì không thể tiếp tục di chuyển qua đoạn đường ngập sâu.

Nhiều xe máy chết máy khi đi qua vùng ngập, người dân phải xuống xe, bì bõm dắt bộ giữa trời mưa.

Đường Lê Hữu Trác, đoạn đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, mênh mông nước. Mỗi khi ô tô chạy qua, nước dồn thành từng đợt sóng, khiến người đi xe máy càng thêm chật vật.

Biển cảnh báo "Hố sâu nguy hiểm" được đặt tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong đêm, công nhân đội mưa đặt biển cảnh báo tại các điểm ngập úng.

Công nhân mở nắp hố ga để tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng trên đường.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng tối 25/11, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to trong 6 giờ tiếp theo, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.