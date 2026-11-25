Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Huy Hoài đã công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức đối với đồng chí Lương Chí Công - thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội về công tác tại KTNN và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lương Chí Công.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lương Chí Công.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Báo Kiểm toán là cơ quan báo chí trực thuộc KTNN, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động KTNN; góp phần công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và lan tỏa các giá trị của ngành KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lương Chí Công - tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kiểm toán, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định rõ hơn vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN.

Đánh giá tân Phó Tổng biên tập Báo Kiểm toán là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác và có nhiều kinh nghiệm trong công tác báo chí, truyền thông, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đồng chí Lương Chí Công với bề dày công tác và chuyên môn của mình cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo Kiểm toán nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được các yêu cầu của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN.

“Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với Báo Kiểm toán là phát huy vai trò cầu nối giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với bạn đọc; kịp thời tuyên truyền, lan tỏa đến công chúng các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo KTNN đối với hoạt động của Ngành; đồng thời phản ánh đầy đủ, khách quan tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng lưu ý, trong thời gian tới, đồng chí cần nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu để cùng với cấp ủy và lãnh đạo Báo dẫn dắt Báo Kiểm toán đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo KTNN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Chí Công bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tập thể lãnh đạo KTNN đã giao nhiệm vụ mới, trên cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Lương Chí Công cam kết cùng Bạn lãnh đạo, tập thể Báo Kiểm toán tập trung ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển của Báo trong giai đoạn mới.

“Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. Đó không chỉ là trách nhiệm hoàn thành công việc mà còn là trách nhiệm cùng Ban lãnh đạo, tập thể Báo Kiểm toán xây dựng môi trường kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, chất lượng và hội nhập” - tân Phó Tổng Biên tập cho biết.

Tân Phó Tổng Biên tập Lương Chí Công cam kết cùng Ban lãnh đạo, tập thể Báo Kiểm toán tập trung ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của KTNN; đổi mới nội dung, phương thức làm báo; phát triển báo điện tử, các nền tảng số cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Báo Kiểm toán và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành KTNN.