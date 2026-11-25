Đúng 11h30 trưa 25/11, khi triều cường bắt đầu dâng cao, tín hiệu cảnh báo đồng loạt vang lên tại các điểm nóng như cống Mương Chuối, Phú Định, Tân Thuận...

Bên trong nhà trung tâm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại cống Mương Chuối, các kỹ sư, nhân viên tập trung rà soát số liệu, phối hợp vận hành đồng bộ các cống ngăn triều.

Quá trình đóng các cửa van kéo dài gần 45 phút. Các cánh van từ từ hạ xuống, ngăn triều cường tràn ngược vào nội đô, đồng thời duy trì mực nước kênh rạch ở mức thấp, tạo dung tích trữ và hỗ trợ tiêu thoát nước mưa.

Trên công trường, các kỹ sư, nhân viên túc trực, theo dõi sát quá trình hạ cửa van. Dù hệ thống được tự động hóa, mọi công đoạn vẫn được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm vận hành chính xác, không xảy ra sai sót.

Ông Phạm Đức Pha, Trưởng Phòng Kỹ thuật vận hành toàn dự án ngăn triều, cho biết sau khi hạ cửa van, đơn vị vận hành liên tục theo dõi mực nước hai bên cống và cập nhật về trung tâm điều hành. Khi triều rút, mực nước phía sông hạ thấp, hai bên cống đạt mức cân bằng, trung tâm sẽ phát lệnh nâng cửa. Toàn bộ quá trình đóng, mở cống được thực hiện theo lịch thủy triều và quy trình đã được tính toán kỹ lưỡng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cửa van số 1 và số 4 của cống Mương Chuối được đóng trước sau đó cửa van số 2 và số 3 bắt đầu đóng. Đến gần 12h30, cả 4 cửa van chính đóng kín, hoàn thành quá trình ngăn triều.

Cùng thời điểm, 7 cống kiểm soát triều còn lại cũng đồng loạt đóng cửa van, vận hành liên hoàn theo quy trình chung của toàn hệ thống.

Sau khi cửa van đóng hoàn toàn, các kỹ sư lập tức kiểm tra thông số trên bảng điều khiển, xác nhận số liệu cửa cống, đồng thời theo dõi mực nước hai bên và cập nhật dữ liệu về trung tâm điều hành.

Kỹ sư tại cống Mương Chuối ghi chép lại số liệu sau khi các cửa cống được đóng.

Anh Cao Lê Trinh, kỹ sư vận hành cống Mương Chuối, cho biết đội ngũ kỹ sư đã trải qua nhiều ngày thực tập và vận hành thực tế, đặc biệt trong những đợt triều cường trước đó. Công tác đóng, mở cống trong những ngày triều đạt đỉnh đều được thực hiện theo sự chỉ đạo của phòng vận hành và ban lãnh đạo dự án, căn cứ trên các thông số kỹ thuật cụ thể.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, hệ thống vận hành thử nghiệm ghi nhận kết quả tích cực. Dù đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, mực nước trong vùng bảo vệ vẫn được kiểm soát, duy trì mức chênh lệch trên 80cm so với bên ngoài.

Theo đại diện nhà đầu tư, hệ thống có nhiệm vụ ngăn triều từ các sông lớn tràn vào nội đô, đồng thời điều tiết mực nước, tạo dung tích trữ để hỗ trợ thoát nước mưa. Khi triều dâng, các cửa van sẽ đóng lại và chỉ mở khi triều rút, mực nước hai bên đạt mức cân bằng.

Nếu mưa lớn trùng thời điểm triều cường, hệ thống sẽ kết hợp vận hành các trạm bơm để duy trì mực nước trong vùng bảo vệ không vượt quá 1,2m. Tuy nhiên, hiệu quả chống ngập vẫn phụ thuộc vào hệ thống thoát nước đô thị; tình trạng ngập cục bộ có thể xảy ra nếu cống bị nghẹt hoặc hạ tầng chưa đồng bộ.

Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA được ví như “bộ não” của dự án chống ngập do triều tại TPHCM. Kết nối với 29 điểm quan trắc, hệ thống liên tục cập nhật mực nước, lượng mưa, trạng thái thiết bị và hoạt động của các cống ngăn triều. Toàn bộ dữ liệu được truyền về trung tâm điều hành, giúp đội ngũ kỹ sư giám sát và phối hợp vận hành đồng bộ toàn hệ thống.

Việc điều tiết cửa van được thực hiện căn cứ vào diễn biến mực nước và phương án vận hành chung. Khi triều dâng cao, cửa van đóng để ngăn nước tràn vào vùng kiểm soát; khi mực nước phù hợp, cửa van được mở để hỗ trợ thoát nước ra sông. Các âu thuyền cũng vận hành theo quy trình, bảo đảm an toàn giao thông thủy.

Đường Đào Sư Tích khô ráo vào ngày đạt đỉnh triều.

Sau khi các cống ngăn triều đồng loạt đóng cửa van, phóng viên ghi nhận tại đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè), nơi từng là nỗi ám ảnh của người dân mỗi mùa triều cường. Trái với cảnh ngập nước thường thấy, tuyến đường nay khô ráo hơn, khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ.

Chị Ngọc Bích (ngụ xã Nhà Bè) cho biết, trước đây, mỗi khi triều cường, nước dâng gần tràn vào nhà khiến tôi phải đóng cửa, nghỉ bán hàng. Từ khi cống ngăn triều vận hành, đường sá khô ráo, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn.

Sau đợt vận hành liên hoàn, từ ngày 26 đến 28/11, chủ đầu tư dự kiến mở cửa các cống lớn để người dân tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành. Trong hai ngày 29 và 30/11, các đơn vị sẽ tổ chức diễn tập, kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý tình huống phát sinh. Dự kiến, công trình sẽ khánh thành và chính thức đưa vào khai thác trong tháng 12.

Tuấn Hùng