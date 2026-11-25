Hội nghị “Giao dịch tài sản văn hóa và du lịch tỉnh Hắc Long Giang kết hợp kết nối nguồn lực du lịch đón khách quốc tế” do Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hắc Long Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan văn hóa và du lịch tại Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và Y Xuân tổ chức

Thúc đẩy trao đổi khách du lịch 2 chiều

Chuyến công tác mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, nghiên cứu phát triển sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Hắc Long Giang.

Đây cũng là hoạt động thiết thực trong “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027” đã được lãnh đạo cấp cao hai nước chính thức tuyên bố khởi động ngày 15.4.2026, nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng kết nối và tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều.

Hội nghị do Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hắc Long Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan văn hóa và du lịch tại Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và Y Xuân tổ chức, thu hút hơn 200 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính cùng đối tác du lịch đến từ 7 quốc gia và hai đặc khu Hồng Kông, Ma Cao.

Việc tham dự hội nghị là dịp để CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tiếp cận các nguồn lực du lịch tại Hắc Long Giang, đồng thời giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và cơ hội hợp tác của du lịch Việt Nam với các doanh nghiệp nước bạn.

Phát biểu tại lễ đón tiếp đoàn famtrip Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hắc Long Giang. Đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp du lịch hai bên theo hướng thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn đánh giá Hắc Long Giang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển thị trường khách Việt Nam, đặc biệt với cảnh quan mùa đông, các hoạt động trải nghiệm băng tuyết, kiến trúc đặc trưng của Cáp Nhĩ Tân, ẩm thực và bản sắc văn hóa địa phương.

Theo ông, những sản phẩm du lịch có tính khác biệt này phù hợp với xu hướng du khách Việt Nam ngày càng quan tâm đến trải nghiệm mới, khám phá tuyết trắng và các lễ hội mùa đông.

“Chúng tôi đến Hắc Long Giang với tinh thần khảo sát, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn trực tiếp tìm hiểu chất lượng dịch vụ, hệ thống lưu trú, điểm tham quan, phương tiện vận chuyển và khả năng tổ chức các chương trình du lịch tại địa phương.

Qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi có thể tư vấn chính xác hơn cho khách hàng, đồng thời cùng đối tác xây dựng những sản phẩm có tính cạnh tranh, bảo đảm chất lượng và tạo được sự hài lòng cho du khách”, ông Nguyễn Ngọc Tấn chia sẻ.

Theo Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, việc khảo sát trực tiếp có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp lữ hành, nhất là khi phát triển một thị trường có đặc điểm khí hậu, tập quán du lịch và yêu cầu dịch vụ khác biệt như Hắc Long Giang.

Những thông tin về thời điểm khởi hành, lịch trình, điều kiện thời tiết, trang phục, chi phí và chất lượng phục vụ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để hình thành các chương trình phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của khách Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, CLB mong muốn tăng cường quảng bá các điểm đến Việt Nam tới doanh nghiệp và người dân Hắc Long Giang.

Với lợi thế về khí hậu nhiệt đới, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và sự thân thiện của người dân, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển các chương trình nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và trải nghiệm bản địa dành cho khách Trung Quốc.

“Chúng tôi trân trọng chào đón du khách Hắc Long Giang đến với Hà Nội, TP. HCM và các điểm đến nổi tiếng trên khắp Việt Nam. CLB cũng mong muốn được đón các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan xúc tiến du lịch và các đơn vị truyền thông của tỉnh sang khảo sát tại Việt Nam”, ông Nguyễn Ngọc Tấn nhấn mạnh.

Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Ngọc Tấn phát biểu tại Hội nghị

CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam sẵn sàng kết nối với các doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ tìm hiểu điểm đến, gặp gỡ đối tác và cùng xây dựng những chương trình phù hợp với thị trường khách Hắc Long Giang.

Hợp tác thực chất, phát triển sản phẩm hai chiều

Để hiện thực hóa những cơ hội đang mở ra, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm. Trong đó, ưu tiên trước hết là kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan để cùng xây dựng những chương trình du lịch thử nghiệm theo cả hai chiều khách.

Các bên cần trao đổi cụ thể về lịch trình, mùa khởi hành, mức giá và tiêu chuẩn phục vụ; đồng thời tiếp nhận phản hồi của du khách sau mỗi chuyến đi để điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá sức mua của thị trường, khả năng khai thác và tiến tới tổ chức các đoàn khách thường xuyên.

Một nội dung khác được ông Nguyễn Ngọc Tấn đề cập là tăng cường trao đổi thông tin về kết nối hàng không, đường sắt, thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan và phương thức thanh toán.

Theo ông, đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, khả năng tổ chức tour và quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ giúp hoạt động khai thác thị trường thuận lợi, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Đặc biệt, Chủ tịch CLB đề xuất hai bên thiết lập đầu mối liên lạc thường xuyên giữa Câu lạc bộ với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp du lịch tỉnh Hắc Long Giang. CLB sẵn sàng kết nối các doanh nghiệp hội viên có năng lực, phù hợp với từng lĩnh vực hợp tác; phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát, chương trình gặp gỡ doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến tại Việt Nam cũng như Hắc Long Giang.

“Chúng tôi nhận thức rằng hợp tác du lịch chỉ có thể phát triển bền vững khi những cam kết và thiện chí được cụ thể hóa bằng sản phẩm, thị trường và hiệu quả kinh doanh. Về phía Câu lạc bộ, chúng tôi cam kết tích cực đồng hành, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hội viên, thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường và hỗ trợ các đối tác trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch hai chiều”, ông Nguyễn Ngọc Tấn khẳng định.

Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm Hắc Long Giang triển khai chương trình phát triển du lịch băng tuyết mùa đông 2026 - 2027, từ ngày 8.11.2026 đến 28.2.2027.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tỉnh đang chú trọng nâng cấp các tuyến du lịch băng tuyết, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm và tăng cường kết nối các điểm đến, tạo thêm điều kiện để mở rộng thị trường khách quốc tế.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là thời điểm thuận lợi để khảo sát nguồn cung, đánh giá chất lượng dịch vụ và nghiên cứu khả năng đưa các sản phẩm du lịch mùa đông Hắc Long Giang vào chương trình khai thác thị trường. Đồng thời, hoạt động kết nối tại hội nghị cũng tạo cơ hội giới thiệu điểm đến Việt Nam, tìm kiếm đối tác và mở rộng nguồn khách theo chiều ngược lại.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn bày tỏ kỳ vọng chuyến famtrip sẽ mở đầu cho những chương trình hợp tác dài hạn, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng cơ hội kinh doanh và làm phong phú sản phẩm du lịch của mỗi địa phương.

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch trẻ Việt Nam, CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới thúc đẩy những liên kết có khả năng chuyển hóa thành sản phẩm và hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hiệu quả của chuyến công tác sẽ được tiếp nối bằng những cuộc gặp gỡ đối tác, chương trình khảo sát hai chiều và các đoàn khách thực tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Hắc Long Giang phát triển ngày càng sâu rộng.