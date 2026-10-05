- Ở đoạn đối diện cửa hàng tóc giả Ngọc Lan, số 89 ngõ mình, đang có sạp rau 0 đồng đấy. Em tranh thủ ra lấy một chút rau về nấu bữa trưa và tối nhé.

- Chị có qua đó luôn không ạ? - chị Lan hỏi.

- Bây giờ, chị đi thông báo với vài người ở khu mình rồi ra đó luôn em ạ - chị Tâm đáp.

Đến nơi, chị Lan thấy khá đông người đang xếp hàng để lựa chọn rau. Qua tìm hiểu, chị được biết sạp rau do Đội từ thiện Giêrađo triển khai. Đội đã hoạt động khoảng 15 năm, không chỉ duy trì các sạp rau 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ung thư tại các bệnh viện tuyến cuối mà còn thường xuyên hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều bệnh viện lớn. Bên cạnh đó, đội còn duy trì các dự án hỗ trợ chi phí nhà trọ 0 đồng cho bệnh nhân khó khăn.

Nhận những mớ rau tươi xanh, chị Lan rất vui. Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị cho rằng, những mớ rau tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng của những người cho đi, mong muốn sẻ chia với các bệnh nhân ung thư nghèo. Sự quan tâm giản dị ấy không chỉ giúp người bệnh vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ cảm nhận được sự yêu thương, giúp đỡ và đồng hành của cộng đồng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.