Cụ ông ở Trung Quốc bất ngờ nhận được khoản lương hưu lớn sau 21 năm nhặt rác

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải ngày 5/10, vào cuối tháng 9, ông Ru nhận được thẻ ngân hàng liên kết với tài khoản hưu trí và ngỡ ngàng khi thấy số tiền tích lũy chính xác là 424.204 tệ. Hoàn toàn không biết mình có quyền hưởng lương hưu trong suốt nhiều thập kỷ qua, ông Ru đã bật khóc chia sẻ với truyền thông: "Tất nhiên là tôi rất vui. Tôi chưa từng ngờ điều này sẽ xảy ra. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ cơ quan trợ giúp xã hội và các cơ quan chính quyền liên quan".

Trước khi sống bằng nghề thu gom phế liệu tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, ông Ru từng làm việc 30 năm tại một cửa hàng quốc doanh ở thành phố Chu Châu sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, ông bị nghỉ việc và nhận được một khoản tiền bồi thường. Do bản thân là người "thích tận hưởng cuộc sống", ông nhanh chóng tiêu xài hết số tiền này, rơi vào cảnh nợ nần và mâu thuẫn với người thân.

Người đàn ông 71 tuổi họ Ru và số tiền trên tài khoản. Ảnh: SCMP

Hoàn cảnh khó khăn đã đẩy ông đến con đường nhặt rác kiếm sống rồi chuyển đến Thường Đức sinh sống kể từ đó. Đến mùa đông năm 2024, các nhân viên tại một trạm trợ giúp xã hội ở Thường Đức mới phát hiện ông Ru đang sống trong một tòa nhà bỏ hoang.

Ban đầu, do lòng tự trọng cao, ông Ru đã từ chối lời khuyên chuyển đến cơ sở cứu trợ xã hội. Sau khi các cán bộ thường xuyên cung cấp nhu yếu phẩm và cam kết hỗ trợ, ông mới đồng ý chuyển tới trung tâm và tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Cán bộ trạm trợ giúp xã hội Wu Jinhui giải thích rằng theo chính sách hưu trí của Trung Quốc, ông Ru đã đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2015. Mỗi tháng, khoản hưu trí của ông đạt khoảng 3.700 yuan, tích lũy trong 10 năm qua thành số tiền hơn 420.000 yuan.

Do trong 30 năm làm việc tại cửa hàng quốc doanh, đơn vị cũ đã khấu trừ một phần lương của ông để đóng bảo hiểm xã hội, nên ông hoàn toàn đủ điều kiện nhận hưu trí theo quy định yêu cầu tối thiểu 15 năm đóng bảo hiểm.

Trước đó, ông Ru luôn lầm tưởng rằng sau khi bị sa thải, ông phải tự mình tiếp tục đóng phí bảo hiểm hưu trí nhiều năm nữa mới đủ điều kiện. Do không có điện thoại di động và sống tách biệt với sự phát triển của xã hội, ông không hề hay biết về các quy định hưu trí của Trung Quốc. Cả đời sống đơn thân, ông chỉ tập trung nhặt phế liệu qua ngày.

Khi trao thẻ ngân hàng cho ông Ru, cán bộ xã hội đã dặn dò ông giữ gìn cẩn thận, chi tiêu hợp lý và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên mạng. Về kế hoạch tương lai, ông Ru cho biết ưu tiên trước mắt của ông là thuê một căn hộ tại Thường Đức và dự định sẽ về thăm quê hương Chu Châu.

Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng tại Trung Quốc, trong đó một cư dân mạng bình luận: "Có nhiều tiền như vậy trong tay, tôi nghĩ người thân của ông ấy sẽ sớm đến thăm ông thôi". Một người khác bày tỏ: "Hoan hô các cán bộ cứu trợ xã hội. Họ đã làm một công việc tuyệt vời khi giúp đỡ một ông lão nghèo khó".