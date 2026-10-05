Nghệ An sẵn sàng cho Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh A2, chuẩn bị cho Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. (Ảnh: TTH)

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và 4 tiểu ban giúp việc; ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hội nghị giao nhiệm vụ, tập huấn và triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, đã xây dựng, hoàn thiện 137 văn kiện thực hành diễn tập, tập trung vào các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Tổng lực lượng huy động tham gia diễn tập là 8.153 người; chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, phương tiện theo nhiệm vụ.

Các nội dung thực binh được tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, thao trường, công sự, trận địa và triển khai huấn luyện từ tháng 9/2026. Công tác huy động quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và phối hợp các đơn vị Bộ, Quân khu được triển khai theo kế hoạch.

Theo Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2026. Các đơn vị, địa phương đang rà soát, hoàn thành những nội dung còn lại của công tác chuẩn bị.