Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: TTXVN phát

Ông Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết, qua khám sức khỏe, người dân được kiểm tra, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu bất thường và bệnh tật; đồng thời được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, theo dõi, quản lý hoặc chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết. Khám sức khỏe định kỳ giúp mỗi người chủ động biết được tình trạng sức khỏe của mình, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và có hướng chăm sóc, điều trị kịp thời.

Nhằm nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo, từ ngày 2-4/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bằng nội soi thông qua Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng cho đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi tại đảo.

Triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Việc đưa hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý góp phần bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại chỗ. Qua đó, người dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại ngay tại địa phương; đồng thời góp phần hạn chế việc phải chuyển người bệnh vào đất liền.

Theo UBND đặc khu Phú Quý, đợt khám lần này được triển khai trên toàn địa bàn, theo từng thôn, từng nhóm đối tượng và lịch khám cụ thể. Đối tượng được tập trung khám là những người dân đang cư trú trên địa bàn đặc khu chưa được khám sức khỏe hoặc chưa có kết quả khám hợp lệ trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính hoặc thuộc nhóm cần được quản lý sức khỏe; người dân tại các khu dân cư chưa được tổ chức khám và các trường hợp khác thuộc diện được khám theo quy định.

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bằng nội soi thông qua Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng cho đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý. Ảnh: TTXVN phát

Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2, quy mô dân số 32.200 người, cách đất liền khoảng 56 hải lý (khoảng 120km), là địa bàn biệt lập, không có cầu nối với đất liền, giao thông hoàn toàn bằng đường biển còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào thời tiết.

Nhiều thời điểm trong năm, đặc khu Phú Quý bị chia cắt từ vài ngày đến hàng tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động của chính quyền địa phương; nhất là vào thời điểm cuối năm, gió giật mạnh, tàu thuyền không hoạt động, một số ca bệnh cấp cứu phải thuê máy bay trực thăng (chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng) để chuyển ca bệnh vào đất liền cấp cứu.

Do đó, việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí ngay tại đảo và việc tiếp nhận hệ thống phẫu thuật nội soi được xem là giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao năng lực điều trị những ca bệnh phức tạp ngay trên đảo.