Hà Nội thí điểm phủ xanh trụ cầu đường sắt, hầm chui và nhà chờ xe buýt

Theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện thí điểm giải pháp thiết kế trồng, cải tạo và bổ sung mảng xanh tại một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm trên địa bàn.

Mảng xanh tại thành hầm chui Trung Hòa (nút giao Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long), một mô hình phủ xanh hạ tầng tương tự được giới thiệu trong phương án.

Cụ thể, các vị trí thí điểm đợt này gồm: 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi (đoạn trước tòa nhà Royal City); hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ; cùng 3 nhà chờ xe buýt tại đường Lê Thánh Tông (khu vực Đại học Dược), đường Trần Phú (gần Bệnh viện Xanh Pôn) và số 69 Lý Thường Kiệt.

Đối với 3 trụ đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi, phương án kỹ thuật đưa ra là lắp đặt hệ khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ, tuyệt đối không khoan đục vào kết cấu bê tông. Mặt khung giàn được thiết kế cách bề mặt trụ một khoảng hở phù hợp để cây sinh trưởng và thuận tiện cho việc kiểm tra định kỳ kết cấu công trình. Cây xanh được trồng từ chân trụ, dẫn leo theo hệ giàn phân bố đều quanh các mặt, phạm vi phủ xanh được khống chế không để vươn lên xà mũ, dầm cầu hay che khuất các thiết bị kỹ thuật.

Tại hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu, diện tích giàn leo nghiên cứu khoảng 200m2, chia theo từng khoang kiến trúc. Khung giàn thép chân tường kết hợp bulong nở cố định vào thành lan can, sử dụng keo chuyên dụng chống thấm. Đơn vị thi công đồng thời bố trí các chậu cây dạng module dọc mép trên thành hầm với chiều dài khoảng 300m, trồng cây dạng rủ (giai đoạn đầu khống chế độ dài 2–3m) và áp dụng quy trình tưới tiêu khép kín để không làm ảnh hưởng tĩnh không, biển báo cũng như vệ sinh bề mặt tường hầm.

Tại 3 nhà chờ xe buýt, các bồn và chậu cây được bố trí ở phía sau hoặc hai bên, không chiếm lối đi bộ của người dân, sử dụng hệ cáp nhẹ độc lập để dẫn cây leo phủ một phần mái và vách sau.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 10/10. Mô hình phủ xanh hạ tầng kỹ thuật này được đánh giá là giải pháp linh hoạt nhằm tối ưu hóa quỹ đất đô thị khan hiếm, giảm bức xạ nhiệt và tạo cảnh quan sinh thái đồng bộ cho Thủ đô.