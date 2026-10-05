Tìm thấy thi thể người vợ trong vụ lật thuyền trên sông Lam

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (SN 1975), trú xã Vạn An.

Bà H. là một trong hai người mất tích sau vụ lật thuyền trên sông Lam, đoạn qua khu vực cầu Rộ, xã Kim Bảng. Người chồng là ông N.C.H. (SN 1972) hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/10, vợ chồng ông H. chèo thuyền trên sông Lam để thu gom phế liệu. Khi thuyền đi đến địa phận xã Kim Bảng thì bất ngờ xảy ra sự cố lật thuyền.

Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ trục vớt được chiếc thuyền bị chìm nhưng cả hai vợ chồng đều mất tích. Sau đó, công tác tìm kiếm hai nạn nhân mất tích được chính quyền địa phương và nhiều đội cứu hộ triển khai.

Các đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Kim Long

Tuy nhiên, dòng nước phức tạp cùng thời tiết mưa lớn, sấm chớp khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian tìm kiếm, vào tối qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà H. Nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Thời điểm này, thời tiết khu vực nạn nhân mất tích có mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh và nước chảy xiết, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.