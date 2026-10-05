Quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ tại những địa bàn trọng điểm ở Đồng Nai

Ngày 5/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, Đội K76 vừa tìm kiếm thêm được 3 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở khu vực sân bay Lộc Ninh (thuộc phường Lộc Ninh) và xã Tân Lợi.

Như vậy sau gần 2 tháng phát động chiến dịch đến nay, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực trọng điểm, gồm: khu vực Sân bay Lộc Ninh, Bệnh viện Lộc Ninh cũ và ấp Thạch Màng (xã Tân Lợi, trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Đội K76 tại một mộ tập thể của các Anh hùng liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm được triển khai khẩn trương, thận trọng, tập trung vào những khu vực được xác định có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhằm phục vụ công tác xác định danh tính, Đội K76 đã phối hợp lấy 10 mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê quán và gia đình.

Theo Đội K76, trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K76 mong muốn các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân có thông tin liên quan đến liệt sĩ, vị trí chôn cất hoặc những dấu tích có thể phục vụ công tác tìm kiếm tiếp tục cung cấp thông tin cho đơn vị.