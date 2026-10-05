Gia Lai khẩn trương rà soát, di dời dân vùng sạt lở núi Một

Vụ việc đã được Báo SGGP phản ánh trong bài viết “Chênh vênh bên miệng núi bị sạt lở”, đăng ngày 24-9-2026.

Clip hiện trường những lớp nhà dân nằm chênh vênh bên miệng vực sạt lở núi Một. Tác giả: NGỌC OAI.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao UBND phường Quy Nhơn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở và phương án khắc phục. Đồng thời, xác định chính xác số hộ, danh sách hộ dân cần di dời, nhu cầu tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài. UBND phường Quy Nhơn rà soát, đề xuất phương án bố trí tái định cư và các nội dung liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7-10-2026.

Những ngôi nhà nằm chênh vênh bên khu vực sạt lở núi Một

Giao Sở Xây dựng, Sở NN-MT phối hợp, hướng dẫn UBND phường Quy Nhơn triển khai thực hiện; tập trung đánh giá mức độ, phạm vi nguy cơ sạt lở, phương án khắc phục, quỹ đất, quy hoạch, hạ tầng và điều kiện bố trí tái định cư. Bảo đảm phương án đề xuất có cơ sở, khả thi và phù hợp quy định.

Những lớp nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi có nguy cơ sạt lở cao

Như Báo SGGP đã thông tin, nhiều hộ dân tại tổ dân phố 19 và 20 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang sống thấp thỏm trong khu vực có nguy cơ sạt lở của núi Một. Sau các đợt mưa lớn, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đất đá tràn xuống khu dân cư, đe dọa nhà cửa và tính mạng người dân.

Theo ghi nhận, nhiều căn nhà dưới chân và lưng núi Một đã bị sạt lở xâm nhập sâu vào móng. Mỗi khi mưa lớn, người dân phải rời nhà đi tránh trú vì lo đất đá tiếp tục sạt xuống. Một số hộ đã đóng cửa nhà, đưa gia đình đến nơi khác thuê ở để đảm bảo an toàn. Tại khu vực hẻm Tháp Đôi (tổ dân phố 20), người dân cho biết sạt lở vẫn tiếp diễn, đất đá tràn vào khu dân cư.

Hiện trường một ngôi nhà bị sạt lở núi phá hỏng từ đợt mưa lũ cuối năm 2025 vẫn còn nguyên

Khu vực sạt lở núi Một hiện có trên 52 hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm. Trong đợt bão lũ cuối năm 2025, sạt lở đã vùi lấp 5 nhà dân. Các hộ trên đã được địa phương di dời, bố trí tái định cư tại nơi ở mới an toàn.