Cập nhật: Mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở

Theo cơ cấu tổ chức mới, từ ngày 1/7/2025, hệ thống cơ quan thuế được tổ chức gồm 34 cơ quan thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống mã định danh mới được triển khai đồng bộ với cơ cấu này.

Trong số 34 cơ quan thuế tỉnh, thành phố, Thuế TP. Hồ Chí Minh có số lượng thuế cơ sở nhiều nhất với 29 đơn vị, tiếp đến là Thuế TP. Hà Nội với 25 đơn vị.

Thuế tỉnh Cao Bằng và Thuế tỉnh Lai Châu mỗi địa phương có 4 thuế cơ sở. Thuế tỉnh Điện Biên, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Thuế TP. Huế và Thuế tỉnh Sơn La cùng có 5 thuế cơ sở. Các địa phương còn lại có từ 6-16 thuế cơ sở.

Danh sách cụ thể mã định danh điện tử mới của các đơn vị của Cục Thuế bao gồm:

Việc chuẩn hóa mã định danh điện tử cho toàn bộ 384 cơ quan thuế được xem là một bước trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối, trao đổi văn bản và dữ liệu giữa ngành Thuế với các cơ quan nhà nước. Hệ thống mới đồng thời góp phần bảo đảm việc xác định đúng đơn vị gửi, nhận trong quá trình xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc.