Xã Sóc Sơn công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại hội nghị, ông Tống Minh Kiều, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sóc Sơn đã công bố Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND xã Sóc Sơn về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn và lĩnh vực phụ trách.

Theo đó, UBND xã Sóc Sơn xác lập 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Văn hoá - Xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ông Tống Minh Kiều cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 5 phòng chuyên môn. Theo đó, bà Bùi Thị Loan, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã trước tổ chức lại được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND.

Hai Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Sóc Sơn được bổ nhiệm là bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã trước tổ chức lại và bà Nguyễn Thị Nguyên, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã trước tổ chức lại.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Nội vụ - Tư pháp xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội trước tổ chức lại làm Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp. Bà Nguyễn Thùy Dương, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội trước tổ chức lại làm Phó Trưởng phòng.

Bà Vũ Thùy Ngân, Phó Trưởng phòng Kinh tế trước tổ chức lại làm Trưởng phòng Kinh tế. Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã trước tổ chức lại làm Phó Trưởng phòng. Ông Vũ Quang Huy, Chuyên viên Phòng Kinh tế trước tổ chức lại làm Phó Trưởng phòng.

Ông Nguyễn Thạch Bỉnh, Trưởng phòng Kinh tế trước tổ chức lại làm Trưởng phòng Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Kinh tế trước tổ chức lại làm Phó Trưởng phòng. Ông Nguyễn Hồng Văn, Chuyên viên Phòng Kinh tế trước tổ chức lại làm Phó Trưởng phòng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Kinh tế xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ông Tống Minh Kiều, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội trước tổ chức tiếp tục làm Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội. Bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội trước tổ chức lại làm Phó Trưởng phòng. Bà Đỗ Thị Bích Vân, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Sóc Sơn) làm Phó Trưởng phòng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Sóc Sơn) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Sóc Sơn); ông Nguyễn Thái Bình, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Sóc Sơn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Sóc Sơn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Hà tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Bảo Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, với quan điểm nhất quán: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy không phải để có thêm đầu mối, cũng không chỉ để phân chia lại công việc, mà nhằm bảo đảm tổ chức được vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Để bộ máy chính quyền phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, ông Bùi Bảo Tuấn đề nghị, 5 phòng chuyên môn mới thành lập, tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị và kiến tạo phát triển”.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, ông Bùi Bảo Tuấn yêu cầu phải nhanh chóng bắt nhịp công việc, sâu sát cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đến đâu rõ kết quả đến đó.