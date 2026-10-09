Sáng 9/10, giá bạc tiếp đà giảm

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 33 phút sáng 9/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.755.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.823.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.757.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.825.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 9/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 9/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.106.000 đồng/lượng và 2.171.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.159.860 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 57.893.189 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.094.000-2.159.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 55.840.000 đồng/kg (mua vào)-57.573.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.097.000 đồng/lượng, bán ra 2.163.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 55.920.000 đồng/kg (mua vào)-57.680.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 33 phút sáng 9/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng 59,83 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 58,38-60,72 USD/ounce. Bạc vừa trải qua một tuần nhiều biến động với xu hướng giảm giá là chủ đạo trong khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 9/10. (Nguồn: kitco.com)

Giá dầu giảm nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến hành “các cuộc thảo luận mang tính xây dựng” với Iran và sẽ không tấn công nước này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Những phát biểu của người đứng đầu Nhà trắng được đưa ra vào thời điểm Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần này. Một cơn bão cũng làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu ngoài khơi của Mỹ tại Vịnh Mexico.

Trong khi đó, thị trường hiện đánh giá xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong tháng này ở mức khoảng 82%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vào khoảng 81%. Ngày 8/10, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho rằng lãi suất có thể cần tăng trong khoảng thời gian từ 6-9 tháng tới để đưa lạm phát trở lại gần mục tiêu 2% của ngân hàng Trung ương.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, trong phiên giao dịch ngày 8/10, thị trường bạc có dấu hiệu suy yếu khi lãi suất nhìn chung tiếp tục tăng. Trong bối cảnh mối tương quan nghịch đang phát huy tác động, việc giá bạc giảm không phải là điều bất ngờ. Giá bạc giao dịch khá tiêu cực trong đầu phiên ngày 8/10 và đã phá vỡ xuống dưới ngưỡng 60 USD. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường có thể bắt đầu gặp khó khăn.

Điều đáng chú ý là diễn biến này có thể sẽ tiếp tục khi lãi suất tại Mỹ tăng lên, trong khi áp lực tăng giá trên thị trường bạc tiếp tục suy yếu. Ông Lewis lưu ý rằng bạc là thị trường rất nhạy cảm với lãi suất và đồng USD. Trong vùng giá từ 60-55 USD, phân tích kỹ thuật cho thấy nhu cầu mua tập trung rất lớn. Bạc có lực cầu đáng kể, nhưng việc vùng tăng giá của bạc có trụ vững hay không vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có lãi suất mà cụ thể ở đây là lãi suất giảm sẽ hỗ trợ cho giá bạc.

Tuy nhiên, lãi suất đang tăng vì rất nhiều nguyên nhân, trong đó có giá dầu - mặt hàng đang ghi nhận những dấu hiệu tăng mạnh trước những lo ngại mới về tình hình Trung Đông. Vì vậy, mọi diễn biến đều có sự liên kết với nhau, từ Vịnh Ba Tư đến thị trường trái phiếu, rồi lan sang thị trường bạc. Chuyên gia Lewis có quan điểm tích cực về bạc trong dài hạn, song ông khuyến nghị các nhà đầu tư cần lưu ý về dấu hiệu khởi sắc của thị trường trước khi bắt đầu mua vào. Theo quan điểm của ông Lewis, ở thời điểm hiện tại, các hoạt động giao dịch trên thị trường bạc vẫn khá khó khăn nếu không có thêm sự hỗ trợ từ thị trường trái phiếu.