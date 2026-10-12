Thị trường bạc ngày 12/10: Giá bạc phát tín hiệu phục hồi

Đà phục hồi này chủ yếu được hỗ trợ bởi nhóm kim loại công nghiệp quay trở lại xu hướng tăng. Trong khi đó, chỉ số đồng Dollar Mỹ gần như đi ngang, chưa xuất hiện tín hiệu suy yếu để tạo thêm động lực cho giá bạc.

Tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, sẵn sàng trước những biến động mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm tài sản có độ nhạy cao. Tuy nhiên, đà phục hồi hiện tại vẫn cần thêm tín hiệu để củng cố triển vọng tăng giá.

Giá bạc trong nước ngày 12/10 ghi nhận sự chênh lệch giữa các thương hiệu.

Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 2,108 – 2,173 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); Ancarat ở mức 2,093 – 2,156 triệu đồng/lượng; Sacombank SBJ dao động 2,115 – 2,181 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI, bạc loại 5 lượng có giá khoảng 10,755 – 11,180 triệu đồng. Nhìn chung, giá bán bạc trong nước vẫn duy trì quanh vùng 2,15 – 2,24 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: Từ vùng hỗ trợ 58,73 USD/oz, chúng tôi đang theo dõi sát khả năng giá bạc hình thành nhịp phục hồi trong thời gian tới.

Điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của bạc:

Chuyển đổi – Transition: Giá cần bứt phá dứt khoát lên mốc 62,21 USD/oz, cũng là khu vực giao cắt với đường giữa kênh giá màu tím (trên hình). Đây sẽ là tín hiệu tích cực ban đầu cho thấy khả năng phục hồi đang được củng cố.

Xác nhận – Confirmation: Việc vượt dứt khoát mốc 65,505 USD/oz sẽ là bằng chứng quan trọng xác nhận giá bạc quay trở lại xu hướng tăng trung hạn.

Mục tiêu – Target: Nếu kịch bản tăng giá được xác nhận, bạc được kỳ vọng hướng đến thử thách vùng đỉnh cũ 72,05 USD/oz. Khả năng mở rộng đà tăng lên các mức cao hơn sẽ được xem xét nếu giá vượt thành công vùng đỉnh này.