Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV Việt Nam tại Asian Para Games 5

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ thăm, động viên đội tuyển cử tạ...

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị thi đấu của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) hai đội tuyển. Ông đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm thể lực, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và trạng thái tâm lý của các VĐV trong những ngày đầu có mặt tại Nhật Bản.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì sức khỏe và tinh thần ổn định trước khi thi đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV phát huy kết quả tập huấn, giữ sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nội dung tranh tài.

Đồng thời, ông lưu ý ban huấn luyện cần tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng VĐV, có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình tập luyện, giúp các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh: “Asian Para Games 5 là đấu trường thể thao khuyết tật lớn nhất châu Á. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn là sự hòa nhập, thi đấu, cống hiến của các VĐV còn có ý nghĩa là các cuộc tranh tài, vượt qua giới hạn bản thân của người khuyết tật. Vì thế, các vận động viên cần nỗ lực thi đấu để đạt được thành tích cao nhất tại Đại hội”.

Theo Trưởng đoàn, mỗi VĐV có mặt tại Asian Para Games 5 đều đã trải qua quá trình tập luyện, phấn đấu bền bỉ để tham dự Đại hội. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu thành tích, điều quan trọng là các tuyển thủ giữ vững niềm tin, phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình.

Ông cũng mong muốn mỗi VĐV Việt Nam không chỉ thi đấu hết mình mà còn là một sứ giả góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu nghị lực, bản lĩnh và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

“Đến với đấu trường khắc nghiệt này, toàn đoàn cần nỗ lực hết mình, đoàn kết, đồng lòng, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh.

...và động viên đội tuyển bơi

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đoàn là nguồn khích lệ tinh thần đối với các tuyển thủ trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đại diện hai đội tuyển bơi và cử tạ cho biết, các VĐV hiện có thể trạng tốt, tinh thần ổn định và đã sẵn sàng bước vào các cuộc tranh tài. Các tuyển thủ bày tỏ quyết tâm thi đấu hết khả năng, phấn đấu giành thành tích cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24.10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật, đồng thời là cơ hội để các VĐV giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn và khẳng định năng lực tại đấu trường quốc tế.

Tham dự Đại hội, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Cụ thể, điền kinh và bơi mỗi môn có 7 VĐV; cử tạ có 4 VĐV; bóng bàn có 2 VĐV và cầu lông có 1 VĐV. Ngoài ra, Đoàn còn có 1 VĐV dẫn đường, 6 HLV cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Để chuẩn bị cho Đại hội, công tác tập huấn nâng cao đã được triển khai từ ngày 18.9 tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên Trẻ Quốc gia đối với các môn bơi, cầu lông và bóng bàn. Song song với công tác chuyên môn, việc chuẩn bị các điều kiện hậu cần, lưu trú và thi đấu cũng được triển khai từ sớm.

Từ ngày 8.10, nhóm cán bộ tiền trạm đã có mặt tại Nhật Bản để tham dự các cuộc họp với Ủy ban Paralympic châu Á (APC) và Ban Tổ chức Đại hội, đồng thời hoàn tất các thủ tục liên quan đến tài chính, cơ sở lưu trú và điều kiện thi đấu.

Đến nay, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở, từng bước thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại nước chủ nhà. Các VĐV thực hiện công tác phân loại thương tật, tập luyện làm quen với địa điểm và điều kiện thi đấu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài.

Theo kế hoạch, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến diễn ra vào chiều 16.10. Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức ngày 18.10 và Lễ bế mạc vào ngày 24.10. Dự kiến, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công sẽ đảm nhiệm vai trò cầm cờ cho Đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc.