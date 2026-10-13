Khai mạc Triển lãm 'Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử'

Dự triển lãm có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Đinh Văn Khóa, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thành Lê, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, nét đặc sắc trong truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô là sự hòa quyện giữa tinh thần “Quyết tử” anh dũng với nét đẹp văn hóa hào hoa, thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, tạo nên phẩm chất “Người chiến sĩ Thủ đô”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Mạnh

Truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy trong giai đoạn hiện nay, thể hiện qua vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng; tinh thần tiên phong trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, lực lượng vũ trang Thủ đô tập trung xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực tham gia công tác dân vận, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Mạnh

Đề cập ý nghĩa của triển lãm, Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Triển lãm trưng bày hàng trăm tư liệu, hình ảnh quý giá, tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô; giới thiệu những mốc son lịch sử, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, những tấm gương hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các chiến sĩ trẻ được nghe về quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Phạm Mạnh

"Thông qua triển lãm, những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; khơi dậy trách nhiệm tiếp bước cha anh, chung sức xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước", Đại tá Nguyễn Văn Hữu nhấn mạnh.

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm và tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.