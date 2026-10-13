Lịch thi đấu Champions League hôm nay: MU làm khách Atletico Madrid, Barcelona gặp Galatasaray

Manchester United hướng tới trận khách trước Atletico Madrid. (Ảnh: MUFC)

Trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra lúc 2 giờ sáng 14/10, khi Manchester United làm khách trên sân Atletico Madrid. Hai đội bước vào trận đấu với tâm thế trái ngược sau lượt mở màn. MU thắng đậm Sabah 4-0 tại Old Trafford, trong khi Atletico để thua Liverpool 1-2 tại Anfield.

Với Atletico, đây là cơ hội tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này. Trong khi đó, Manchester United hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua vào nhóm tám đội dẫn đầu giai đoạn phân hạng.

Cùng khung 2 giờ, Barcelona có chuyến làm khách được dự báo nhiều sức ép trên sân Galatasaray. Đội bóng xứ Catalonia khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, còn Galatasaray để thua Sporting CP 1-3.

Arsenal tiếp Lille tại Emirates sau chiến thắng 1-0 trước Napoli ở lượt đầu. Inter Milan, đội đã thua Real Madrid 1-2 trong ngày ra quân, tiếp Club Brugge. Bayern Munich làm khách Viking với mục tiêu nối dài màn khởi đầu ấn tượng sau chiến thắng 5-0 trước Bodø/Glimt.

Hai trận đấu sớm của ngày thi đấu bắt đầu lúc 23 giờ 45 phút ngày 13/10, gồm Lens gặp Sporting CP và Sabah tiếp Slavia Praha. Lens từng thắng Slavia Praha 3-2 ở lượt mở màn, trong khi Sporting cũng có 3 điểm sau chiến thắng trước Galatasaray.