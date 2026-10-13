SHB Đà Nẵng đề nghị làm rõ hai quyết định của trọng tài trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai

SHB Đà Nẵng (bên phải) thi đấu với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 3 V-League 2026 - 2027. Ảnh: VPF

Theo công văn của SHB Đà Nẵng, qua rà soát diễn biến và hình ảnh trận đấu, đơn vị nhận thấy có hai tình huống cần xem xét, đánh giá lại về căn cứ áp dụng Luật Bóng đá cũng như công tác điều hành của tổ trọng tài chính và tổ VAR.

Ở tình huống đá phạt của Hoàng Anh Gia Lai, trọng tài xác định bóng đã tiếp xúc với tay/cánh tay của cầu thủ Quế Ngọc Hải trong vòng cấm và quyết định cho Hoàng Anh Gia Lai hưởng quả phạt đền.

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cho rằng việc xác định lỗi chơi bóng bằng tay cần căn cứ vào vị trí, trạng thái cánh tay, chuyển động của cầu thủ cùng các tiêu chí liên quan, thay vì chỉ dựa vào việc bóng tiếp xúc với tay/cánh tay. Vì vậy, đội bóng đề nghị Ban Trọng tài xem xét, làm rõ tình huống này, đồng thời cung cấp các góc quay phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, SHB Đà Nẵng nhận định trong tình huống công nhận bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai, bóng có dấu hiệu đã đi hết đường biên ngang.

Cụ thể, ở một pha tấn công của Hoàng Anh Gia Lai, bóng được treo từ cánh phải vào khu vực cầu môn, sau đó cầu thủ đội chủ nhà đánh đầu kiến tạo dẫn đến bàn thắng. Trọng tài công nhận bàn thắng sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Qua rà soát hình ảnh trận đấu, SHB Đà Nẵng nhận thấy bóng dường như đã vượt qua đường biên ngang trước khi tình huống tấn công tiếp diễn. Do đó, đội bóng đề nghị Ban Trọng tài rà soát lại các góc quay cùng dữ liệu hình ảnh hiện có, làm rõ căn cứ kỹ thuật và quy trình kiểm tra của tổ VAR để xác định chính xác trạng thái bóng, từ đó kết luận về tính hợp lệ của bàn thắng theo luật và quy trình VAR hiện hành.

SHB Đà Nẵng khẳng định luôn tôn trọng công tác điều hành của trọng tài. Tuy nhiên, đối với những tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, việc rà soát, làm rõ căn cứ chuyên môn và xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sai sót là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của giải đấu.

Trước đó, SHB Đà Nẵng đã để thua 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Quy Nhơn. Kết quả này khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng khi mới có 3 điểm sau 3 trận đấu.