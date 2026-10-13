Đội bóng Anh thắng trận sân nhà đầu tiên sau 25 năm

Coventry City chấm dứt 25 năm chờ thắng sân nhà ở Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Coventry City FC)

Ở trận đấu muộn vòng 6 Ngoại hạng Anh rạng sáng 13/10 (giờ Việt Nam), Coventry City vượt lên ngay phút thứ 6 sau khi Jack Rudoni thực hiện thành công quả phạt đền. Sang đầu hiệp 2, Sidiki Cherif nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm chính xác trong lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh.

Sven Botman rút ngắn tỷ số cho Newcastle trong những phút cuối, nhưng đội khách không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. Hai cầu thủ vào sân thay người Ellis Simms và Stephen Mfuni lần lượt lập công, khép lại chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Đây là chiến thắng sân nhà đầu tiên của Coventry tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2001, đồng thời là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard. Ba điểm quý giá giúp đội bóng mới thăng hạng thoát khỏi nhóm xuống hạng và vươn lên vị trí thứ 14. Trong khi đó, Newcastle bỏ lỡ cơ hội tiến vào nhóm đầu bảng.

* Tại vòng 8 La Liga, Levante và Sevilla hòa 3-3 sau một trong những trận đấu kịch tính nhất vòng đấu. Sevilla hai lần tạo lợi thế nhờ các bàn thắng của Robbie Ure và Félix, trước khi Iván Romero rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà.

Kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ. Dela gỡ hòa 2-2 ở phút 90+2, Isaac Romero đưa Sevilla một lần nữa vượt lên ở phút 90+5, nhưng Ndukwe ghi bàn ở phút 90+10, giúp Levante giữ lại một điểm.

* Ở vòng 6 Serie A, Atalanta chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp bằng chiến thắng 3-1 trước Venezia. Franck Kessié mở tỷ số ngay phút thứ 4, trước khi Nikola Krstović lập cú đúp chỉ trong vòng hơn 20 phút. Antoine Hainaut ghi bàn danh dự cho Venezia trước giờ nghỉ.

Chiến thắng giúp Atalanta cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Venezia tiếp tục chìm sâu khi chưa giành được điểm nào sau sáu vòng đầu tiên.

Ở trận muộn còn lại, Torino vượt qua Udinese 2-1. Daniel Braganca mở tỷ số phút 36, Jens-Lys Cajuste Ekkelenkamp gỡ hòa cho đội khách bảy phút sau đó. Sang hiệp 2, Sandro Kulenović tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Udinese để ghi bàn quyết định ở phút 67, mang về chiến thắng sân nhà đầu tiên mùa này cho Torino.