Nhận định CAHN vs Kashima Antlers, 19h15 ngày 13/10: Hàng Đẫy chờ lời đáp

Nhận định trước trận đấu

CAHN chưa có điểm tại AFC Champions League 2026/27 sau trận thua 1-4 Gamba Osaka, trong khi Kashima khởi đầu bằng chiến thắng đậm 7-1 trước Newcastle Jets. Vì vậy, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để tránh bị bỏ lại sớm trong cuộc đua ở bảng đấu.

Trận thua Gamba cho thấy CAHN có thể chơi chủ động trước đối thủ Nhật Bản, nhưng bài toán lớn nằm ở khả năng duy trì thế trận. CAHN kiểm soát tốt khoảng 30 phút đầu, trước khi Takashi Usami mở tỷ số ở phút 29. Sau giờ nghỉ, Gamba ghi thêm ba bàn, còn đại diện Việt Nam chỉ rút ngắn cách biệt ở phút 79 nhờ pha lập công của Bryan Perea. Một quãng chơi tốt là chưa đủ khi CAHN không giữ được sự tập trung và cường độ trong cả trận.

Dẫu vậy, phong độ ở V.League đem lại điểm tựa cho đội bóng của HLV Polking. CAHN toàn thắng ba trận đầu mùa, ghi sáu bàn và chưa để thủng lưới. Gần nhất, họ thắng đậm Trường Tươi Đồng Nai 3-0. Ngày 8/10, đội tiếp tục thắng Lion City Sailors 1-0 ở Shopee Cup, với bàn quyết định của Leo Artur sau pha phối hợp cùng Bryan Perea. Những kết quả ấy cho thấy CAHN vẫn có khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn và tạo đột biến trong các tình huống phản công nhanh.

Thể lực và nhân sự có thể ảnh hưởng lớn đến cách CAHN nhập cuộc. HLV Polking cho biết đội đã thi đấu liên tục 7 trận, đồng thời di chuyển qua Australia, Nhật Bản rồi trở về Việt Nam. Về lực lượng, David Henen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Nguyễn Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh còn bỏ ngỏ. Nếu những nhân tố này không thể góp mặt, CAHN sẽ mất lựa chọn ở cả hàng công lẫn hàng thủ.

Trong khi đó, Kashima mang đến mối đe dọa rõ rệt ở khả năng tăng tốc và tận dụng cơ hội. Trong trận thắng Newcastle Jets 7-1, đội bóng Nhật Bản ghi ba bàn trong 19 phút đầu và dẫn 5-0 khi hiệp một khép lại. Aleksandar Čavrić lập hat-trick, còn Homare Tokuda ghi hai bàn. Đó là lời cảnh báo với hàng thủ CAHN: chỉ cần khoảnh khắc mất cự ly hoặc xử lý thiếu dứt khoát cũng có thể khiến trận đấu đổi hướng rất nhanh.

Sức tấn công của Kashima cũng không chỉ phụ thuộc vào Čavrić. Ngày 9/10, đội đánh bại Gamba Osaka 2-0 tại J1 League nhờ các bàn của Leo Ceará và Yuma Suzuki. Đây là chiến thắng đầu tiên của Kashima sau năm trận ở giải quốc nội, nhưng kết quả ấy vẫn cho thấy họ có nhiều phương án ghi bàn và vừa tìm lại nhịp thắng trước chính đội đã vượt qua CAHN ở lượt mở màn.

Về thế trận, CAHN cần giữ được sự cân bằng giữa ý định tấn công và nhiệm vụ bảo vệ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Nếu dâng đội hình quá cao, đội chủ nhà có thể để Kashima khai thác những pha chuyển trạng thái. Nếu lùi sâu hoàn toàn, họ sẽ phải chịu sức ép liên tục và khó đưa bóng tới các mũi nhọn. Quang Hải có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với hàng công, còn Perea và Leo Artur là những lựa chọn đáng chú ý khi CAHN có cơ hội phản công.

HLV Polking khẳng định ông không từ bỏ lối chơi đã xây dựng, nhưng nhấn mạnh các học trò phải hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội. Ở phía đối diện, HLV Toru Oniki đánh giá cao chất lượng đội hình CAHN và lưu ý kết quả giữa hai đội với Gamba không nói trước điều gì.

CAHN có cơ sở để hướng tới bàn thắng, nhất là khi được chơi tại Hàng Đẫy và đang có phong độ tốt ở giải quốc nội. Nhưng để giành điểm, họ cần tránh một khởi đầu chệch choạc và duy trì kỷ luật phòng ngự lâu hơn trận gặp Gamba. Kashima nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chiều sâu và sức sát thương, nếu đội chủ nhà không kiểm soát được nhịp trận, ưu thế ấy có thể quyết định kết quả.

Thông tin lực lượng

CAHN và Kashima Antlers chưa từng chạm trán nhau. Cuộc so tài tại Hàng Đẫy vì thế sẽ là lần đầu hai đội gặp nhau ở AFC Champions League Elite, giải đấu mà CAHN lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng.

CAHN đối mặt bài toán lực lượng khi một số trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian thi đấu liên tục, trong đó có những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải, Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh là những cái tên cần được theo dõi sát trước trận. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với HLV Mano Polking trong việc lựa chọn đội hình. Ở chiều ngược lại, Kashima Antlers được đánh giá ổn định hơn về lực lượng.

Đội hình dự kiến CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Putros Frans, Kevin Phạm Ba, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Mauk Stefan, Thành Long, Alan, Henen, Perara Andres. Kashima Antlers: Hayakawa, Hirose, Ueda, Kim Tae Hyeon, Ogawa, Matsumura, Misao, Shibasaki, Yoshida, Suzuki, Leo Ceara. Dự đoán tỷ số: CAHN 1-2 Kashima Antlers