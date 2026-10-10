Sân chơi bổ ích cho cán bộ đoàn

Hội thi Bí thư đoàn xã, phường giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2026 vừa qua không chỉ là sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn thể hiện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng công tác mà còn mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Sân chơi bổ ích của những thủ lĩnh thanh niên

Đến với hội thi năm nay, chúng tôi nhận thấy sự hào hứng, nhiệt huyết, quyết tâm hiện rõ trên gương mặt mỗi thí sinh. Xen lẫn những phút giây hồi hộp, căng thẳng khi trả lời câu hỏi, xử lý tình huống là những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay cởi mở giữa các thí sinh. Sự tự tin, tinh thần trách nhiệm cùng những màn trao đổi, phản biện sôi nổi góp phần tạo nên không khí vừa nghiêm túc, vừa gần gũi, lan tỏa tinh thần giao lưu, học hỏi của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở.

Tham gia hội thi, anh Patâuxá Quốc - Bí thư Đoàn xã Công Hải bày tỏ sự phấn khởi khi có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ đoàn khác. “Tôi mong muốn qua hội thi học hỏi những cách làm mới trong công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động đoàn. Từ đó, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực, tạo sức hút để thanh niên tích cực tham gia”, anh Quốc chia sẻ.

Các thí sinh thể hiện khả năng lập luận, phản biện tại hội thi.

Bên cạnh kiến thức lý luận, nghiệp vụ, hội thi chú trọng đánh giá năng lực vận dụng thực tiễn của cán bộ đoàn thông qua các phần thi phản biện và xử lý tình huống. Đây cũng là dịp để các thí sinh thể hiện tư duy đổi mới và khả năng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn tại cơ sở.

Là thí sinh nữ duy nhất góp mặt tại vòng chung kết, chị Nguyễn Ngọc Hà - Bí thư Đoàn phường Nam Nha Trang nổi bật với phong thái tự tin, bản lĩnh và những câu trả lời dứt khoát, thuyết phục. Chị Hà cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên, tận dụng các nền tảng trực tuyến như Tami OA để kết nối, tuyên truyền thông tin và lan tỏa các hoạt động đoàn, góp phần thu hút thanh niên tham gia phong trào tại địa phương.

Điểm mới của hội thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các phần thi, góp phần đổi mới hình thức thể hiện và tăng tính trực quan, sinh động. Tại vòng chung kết, hai phần thi “Bí thư đoàn sáng tạo” và “Bí thư đoàn kiến thức” được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 2 đến 7-10. Thông qua các video được đầu tư công phu, chỉn chu gửi về ban tổ chức, các thí sinh giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương. Nhiều hình ảnh thực tế phản ánh việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, kết nối, tập hợp đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế. Qua đó, hội thi không chỉ tạo điều kiện để cán bộ đoàn thể hiện tư duy đổi mới, khả năng sáng tạo mà còn góp phần chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đoàn ở cơ sở.

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao sức hút của tổ chức đoàn

Hội thi không chỉ là dịp đánh giá năng lực, bản lĩnh của người thủ lĩnh thanh niên mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động đối với mỗi tổ chức đoàn. Từ thực tiễn công tác, anh Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đoàn xã Phước Dinh, thí sinh xuất sắc giành giải nhất hội thi cho rằng, cán bộ đoàn phải là hạt nhân nòng cốt, bám sát tiêu chí “3 gần - 5 phải - 4 không” (gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng); khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động đảm nhận việc mới, việc khó. Các phong trào cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên công trình thanh niên có chiều sâu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của cộng đồng.

Vòng chung kết Hội thi Bí thư đoàn xã, phường giỏi năm 2026 do Tỉnh đoàn tổ chức từ ngày 2 đến 8-10 với 12 thí sinh tham gia. Các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi gồm: Bí thư đoàn sáng tạo, Bí thư đoàn kiến thức, Bí thư đoàn bản lĩnh.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đoàn xã Phước Dinh đoạt giải nhất sẽ đại diện thanh niên tỉnh Khánh Hòa tham gia vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra trong tháng 11-2026.

Anh Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chủ động tiếp cận thanh niên, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, kết nối và tập hợp đoàn viên, thanh niên. Tỉnh đoàn sẽ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để định hướng, triển khai các phong trào, hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trong đó, lấy thanh niên làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong các hoạt động; chú trọng xây dựng những mô hình thiết thực, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.