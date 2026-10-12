Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026: Tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Quang cảnh hội nghị. Nguồn CTTĐTTP

Hoàn thành 100% chỉ tiêu (5/5 chỉ tiêu Hoạt động hè, 10/10 chỉ tiêu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện) tại 114 xã, phường, đặc khu là những con số biết nói về thành công của Chiến dịch Hè 2026. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất đọng lại sau chiến dịch chính là tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố.

Như chỉ đạo của ông Đào Trọng Đức — Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hè: Việc chăm lo, bồi dưỡng tuổi trẻ có "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" chính là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai của thành phố. Sự vào cuộc đồng bộ của Thành đoàn, các sở, ban, ngành và Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên một mùa hè thực sự có chiều sâu, nơi mỗi phần việc thanh niên đều gắn liền với bài toán phát triển bền vững của địa phương.

Nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, kết nối thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè, toàn thành phố đã thành lập và vận hành hiệu quả 1.896 câu lạc bộ, đội, nhóm chuyên đề, thu hút hơn 72.000 lượt trẻ em tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đây không chỉ là nơi các em được giao lưu, giải trí mà còn là môi trường phát triển năng khiếu, kỹ năng giao tiếp và tinh thần tập thể.

Đặc biệt, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ ngay từ lứa tuổi thiếu niên, các đơn vị đã chủ động huy động nguồn lực tổ chức 265 lớp học tiếng Anh miễn phí. Chương trình đã đồng hành, hỗ trợ kiến thức và truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho hơn 16.000 học sinh, đặc biệt là trẻ em tại các khu vực ngoại thành, hải đảo còn nhiều khó khăn.

Trước nguy cơ tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa nắng nóng, công tác phòng ngừa chủ động được xác định là giải pháp then chốt. Các lực lượng tình nguyện xung kích đã tiến hành rà soát 1.461 vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước tại các khu vực sông, hồ, ao, kênh rạch; đồng thời trực tiếp gia cố và cắm 1.509 biển cảnh báo nguy hiểm nhằm nhắc nhở cộng đồng và trẻ em nâng cao cảnh giác.

Song song với việc cảnh báo rủi ro, giải pháp căn cơ là trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước đã được triển khai rộng khắp. Đã có 537 cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp tổ chức các khóa phổ cập bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước, thu hút hơn 103.500 học sinh tham gia học tập, góp phần giảm thiểu tối đa các sự cố đáng tiếc trong mùa hè.

Cùng với các hoạt động giáo dục và kỹ năng, công tác an sinh xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em yếu thế tiếp tục trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn. Bằng việc đẩy mạnh xã hội hóa và kết nối các nguồn lực cộng đồng, toàn thành phố đã tổ chức thăm hỏi, trao học bổng, chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho hơn 70.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí huy động đạt hơn 20,7 tỷ đồng.

Những phần quà và suất học bổng thiết thực không chỉ mang giá trị vật chất kịp thời giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng trước khai giảng năm học mới, mà còn là nguồn nâng đỡ tinh thần to lớn, gieo niềm tin và nghị lực để các em vững bước vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Bằng tinh thần xung kích không ngại khó khăn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 đã huy động sức mạnh tổng hợp của hơn 248.000 lượt đoàn viên, thanh niên trên toàn địa bàn thành phố. Bằng những hành động cụ thể, lực lượng trẻ đã trồng mới hơn 253.000 cây xanh, đồng hành hỗ trợ 772 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và trực tiếp đảm nhận hơn 300 công trình thanh niên với tổng giá trị nguồn lực vượt 2 tỷ đồng.

Nổi bật trong công tác chuyển đổi số cộng đồng, 100% các xã, phường, đặc khu đã duy trì và vận hành hiệu quả mô hình "Bình dân học vụ số". Các đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng nòng cốt, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Song song với hạ tầng số và môi trường, dấu ấn an sinh xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 607 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 92.000 lượt người dân; tiếp nhận gần 7.400 đơn vị máu hiến phục vụ cấp cứu; đồng thời kết nối, giới thiệu việc làm thành công cho gần 18.000 thanh niên.

Sức trẻ đất Cảng còn vươn xa tới các vùng biên giới, hải đảo khó khăn thuộc các tỉnh Huế, Nghệ An, Lạng Sơn, Tuyên Quang thông qua các công trình ý nghĩa như "Thắp sáng đường biên" và xây dựng sân chơi thiếu nhi. Đặc biệt, từ môi trường rèn luyện thực tiễn sôi nổi, toàn thành phố đã có 2.938 đoàn viên ưu tú được vinh dự giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Trọng Đức — Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hoạt động hè thành phố — đã biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi và các ngành thành viên đạt được trong mùa hè 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn CTTĐTTP

Tuy nhiên, với góc nhìn thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo hè các cấp, ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công An thành phố cùng chính quyền các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thành bản đồ số cảnh báo đuối nước trước khi bước vào mùa hè 2027. Đồng thời, duy trì và duy trì bền vững các mô hình hiệu quả như lớp học tiếng Anh miễn phí, câu lạc bộ kỹ năng số, không gian đọc sách ngay trong năm học gắn chặt với môi trường nhà trường và nhà văn hóa cơ sở. Đối với công tác chuẩn bị cho mùa hè 2027, Ban Chỉ đạo hè các cấp phải chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn bộ máy và đưa dự toán kinh phí vào kế hoạch tài chính ngay từ đầu năm.

Định hướng nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn mới, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Đề án số 04 và Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng Hải Phòng thành thành phố "Văn minh - Hạnh phúc". Trong đó, mô hình "Chi đoàn xã hội chủ nghĩa gắn với đoàn viên xã hội chủ nghĩa" do Thành đoàn chủ trì giữ vai trò hạt nhân quy tụ.