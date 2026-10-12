60 học viên Lâm Đồng tham gia Lớp Cao cấp lý luận chính trị K77.B01

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu dự buổi khai giảng Lớp Cao cấp LLCT K77.B01, hệ không tập trung khóa 2026 - 2028

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và 60 học viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dự lễ khai giảng Lớp Cao cấp LLCT K77.B01, hệ không tập trung

Lớp học được tổ chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2026 của Học viện Chính trị khu vực II và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của tỉnh.

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức lý luận chính trị, nâng cao tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II dự lễ khai giảng Lớp Cao cấp LLCT K77.B01 Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo cán bộ đối với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Ông cho rằng, đổi mới phương pháp giảng dạy cần giúp học viên nắm vững kiến thức, biết vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn và bổ sung nhận thức từ thực tiễn công tác.

Các đại biểu dự lễ khai giảng Lớp Cao cấp LLCT K77.B01 Tỉnh ủy Lâm Đồng

Theo Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, phương pháp đào tạo mới đòi hỏi học viên không chỉ tiếp thu kiến thức một chiều mà phải chủ động nghiên cứu, trao đổi và cùng kiến tạo tri thức.

Học viên cần nghiên cứu trước bài học, tích cực thảo luận và gắn kiến thức của 18 môn học với những vấn đề phát sinh trong công tác. Ông Vinh đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ chương trình.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai giảng Lớp Cao cấp LLCT K77.B01 Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần củng cố bản lĩnh, nâng cao tư duy và năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn của đội ngũ cán bộ.

Trong bối cảnh tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ngày càng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu chỉ đạo và động viên tinh thần học tập của Lớp Cao cấp LLCT K77.B01

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập khách quan, thực chất.

Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường phối hợp trong tổ chức đào tạo, quản lý học viên và kịp thời xử lý khó khăn phát sinh. Các sở, ban, ngành, địa phương cần bố trí công việc hợp lý, tạo điều kiện để học viên yên tâm học tập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị khu vực II dịp khai giảng Lớp Cao cấp LLCT K77.B01

Đối với học viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế đào tạo, chủ động sắp xếp công việc, tích cực nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, quản lý và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu và học viên Lớp Cao cấp LLCT K77.B01 bày tỏ thống nhất cao với phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng