Bí thư Đoàn xã Tân Thạnh đạt giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn xã, phường giỏi tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: “Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, lấy thanh niên làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Hội thi là dịp để các Bí thư Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi cách làm hay. Qua đó, Tỉnh đoàn đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, phát hiện nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng, tạo nguồn”.

Đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Bí thư Đoàn xã Tân Thạnh xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi.

Trước phần thi sân khấu, 15 thí sinh vào vòng chung kết đã tham gia phần thi trực tuyến "Bí thư Đoàn xã, phường - Sáng tạo". Mỗi thí sinh xây dựng video clip giới thiệu mô hình, hoạt động Đoàn tại địa phương và đăng trên fanpage Tuổi trẻ Đất Sen Hồng.

Tại sân khấu, các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi đối kháng, gồm: "Nhạy bén": thực hành sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam và phần mềm quản lý đoàn viên; "Thông thái": kiểm tra kiến thức về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế và "Bản lĩnh": đề xuất mô hình, cách làm mới nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi.

Tại vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Bí thư Đoàn xã Tân Thạnh xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi, đồng thời đại diện tuổi trẻ Đất Sen hồng tham dự vòng chung kết xếp hạng Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Thủ đô Hà Nội.