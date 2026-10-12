Giám khảo Trường học hạnh phúc 2026: Bài viết hay không đến từ sự sắp đặt

Ngày 10/10, vòng Sơ khảo Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 diễn ra tại Tạp chí Trẻ em Việt Nam. Trong quá trình đọc và đánh giá các tác phẩm, cô Phạm Thị Hoa xúc động trước những câu chuyện giàu cảm xúc, sáng tạo của học sinh về thầy cô, bạn bè và mái trường.

"Bản thân tôi như được tiếp thêm năng lượng và cũng yêu nghề hơn”, cô Hoa chia sẻ.

Theo cô Hoa, điểm đáng chú ý trong các bài dự thi năm nay là cách học sinh nhìn nhận hạnh phúc từ những điều gần gũi trong cuộc sống. Hạnh phúc không nhất thiết đến từ thành tích nổi bật hay những sự kiện lớn lao, mà có thể bắt đầu từ sự động viên, thấu hiểu của thầy cô, một cái nắm tay giữa bạn bè hay những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của các em.

Cô Phạm Thị Hoa đọc và đánh giá các bài dự thi tại vòng Sơ khảo Cuộc thi viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026.

Cô Hoa bất ngờ trước sự quan tâm của học sinh đối với chủ đề bữa ăn học đường và rèn luyện sức khỏe. Qua các bài dự thi, cô nhận thấy các em đã có những hiểu biết tích cực về vai trò của dinh dưỡng và thể thao đối với sức khỏe, học tập và sinh hoạt.

“Năm nay có thêm chủ đề về bữa ăn học đường và rèn luyện sức khỏe, tôi cũng thấy bất ngờ khi các em học sinh đã có những nhận thức đúng hơn về vai trò của các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, từ đó việc học tập và sinh hoạt cũng thuận lợi hơn”, cô Hoa chia sẻ.

Bên cạnh những tác phẩm giàu cảm xúc, cô Hoa cũng nhận thấy một số bài viết còn thiên về kể thành tích hoặc sử dụng cách hành văn khuôn mẫu, chưa làm nổi bật bản sắc riêng của nhà trường. Theo cô, thay vì chỉ liệt kê những điều tốt đẹp, người viết cần thể hiện trải nghiệm và góc nhìn riêng để câu chuyện trở nên gần gũi, có sức thuyết phục hơn.

Trong số những tác phẩm đã đọc, cô Hoa ấn tượng với một bài viết được thể hiện dưới hình thức nhật ký. Mỗi ngày trong bài là một kỷ niệm với cô giáo chủ nhiệm, gắn với một bài học mà học sinh rút ra và sự trưởng thành của bản thân. Qua từng trang viết, học sinh dần nhận ra sự âm thầm, kiên nhẫn và bao dung của cô giáo, từ đó có những thay đổi trong cách nhìn nhận và ứng xử.

Với cô Hoa, điểm đáng nhớ của bài viết nằm ở cách người viết thể hiện hành trình trưởng thành qua những trải nghiệm cụ thể. Thay vì chỉ kể về sự tận tâm của giáo viên, tác phẩm cho thấy tình cảm ấy đã tác động đến học sinh như thế nào.

Cô Phạm Thị Hoa kỳ vọng trường học hạnh phúc không chỉ được nhìn nhận qua thành tích mà còn thể hiện ở sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành của thầy cô với học sinh.

Về tiêu chí chấm thi, cô Hoa cho biết bên cạnh các tiêu chí chung của Ban Tổ chức, hai yếu tố cô đặc biệt quan tâm là tính chân thực và khả năng lan tỏa của bài viết.

“Bên cạnh các tiêu chí của Ban Tổ chức, tôi đặc biệt chú trọng tính chân thực và tính lan tỏa. Một bài thi hay là bài khiến người đọc cảm nhận được niềm vui hạnh phúc thực sự của học sinh ở ngôi trường đó chứ không phải là sự sắp đặt”, cô Hoa chia sẻ.

Cô Hoa bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ góp phần đưa mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc vào thực tiễn: “Tôi mong rằng trường học hạnh phúc không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà sẽ trở thành mục tiêu được hiện thực hóa. Xin kính chúc các thầy cô luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề, các em học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”.