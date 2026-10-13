Sắc đỏ trở lại thị trường hàng hóa

Chỉ số MXV-Index giảm về 2.951 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), MXV-Index giảm về 2.951 điểm. Giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 12 giảm 0,88%, xuống 60,51 USD/ounce.

Bạc chịu áp lực khi chỉ số DXY tăng 0,37%, lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Giá năng lượng đi lên làm dấy lên lo ngại lạm phát Mỹ kéo dài, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên 5,34%, cao nhất kể từ năm 2002, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý không sinh lãi.

Diễn biến giá bạc kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Theo Goldman Sachs, cuối tháng 9, các nhóm nhà giao dịch bán ròng hợp đồng tương lai bạc khoảng 1,6 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 2. Đến ngày 6-10, vị thế mua ròng của nhóm quản lý tiền trên COMEX giảm 1,13%, còn 7.528 hợp đồng.

Dù vậy, nguồn cung vẫn hỗ trợ khá vững cho giá bạc. Tồn kho COMEX đến ngày 12-10 đạt 329,87 triệu ounce, giảm 0,58%. Dự báo, thị trường toàn cầu thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce trong năm 2026, năm thâm hụt thứ sáu liên tiếp.

Diễn biến giá đường kỳ hạn. Nguồn: MXV

Trái ngược với diễn biến của thị trường kim loại quý, giá đường tăng trước lo ngại sản lượng tại các nước sản xuất lớn suy giảm. Đường thô kỳ hạn tháng 3 tăng 2,96%, lên 459,66 USD/tấn; đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 3,35%, đạt 560,7 USD/tấn, cao nhất trong 19 tháng.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá đường thế giới tháng 9 tăng 6,1% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Tại Việt Nam, đường An Khê giữ giá ổn định; đường tiểu ngạch được chào bán khoảng 18.100-18.200 đồng/kg tại Đà Nẵng và 18.500-18.600 đồng/kg tại Khánh Hòa.