'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy ở tuổi 74

Trang Sinchew đưa tin ngày 12/10, nam diễn viên Trì Trọng Thụy tham dự một sự kiện tại khu chợ hoa quốc tế Thủ Hành (Shouheng) ở Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc. Đi cùng ông còn có tỷ phú Triệu Dũng, con riêng vợ quá cố Trần Lệ Hoa.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy xuất hiện sau khi vợ tỷ phú qua đời.

Ông Triệu Dũng là Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa (FuWah International Group).

Sau khi vợ tỷ phú qua đời, Trì Trọng Thụy đã bị xóa tên khỏi các công ty liên quan của tập đoàn Phú Hoa. Tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên ủng hộ các hoạt động của tập đoàn, dùng danh tiếng của bản thân để hỗ trợ việc kinh doanh bất động sản.

Trong video, khán giả nhận thấy Trì Trọng Thụy bước đi chậm rãi, ông luôn nở nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của những khán giả yêu mến mình. Tuy nhiên, tay trái của nam nghệ sĩ cứng đờ, gần như bất động, vì vậy truyền thông Trung Quốc bình luận: "Dù ngoại hình của thầy Trì Trọng Thụy trẻ trung hơn so với độ tuổi 74, nhưng sức khỏe của ông không còn linh hoạt như xưa".

Khi nam nghệ sĩ Trì Trọng Thụy bước đi chậm rãi, ông Triệu Dũng cũng cố tình đi chậm để đồng hành bố dượng, thái độ cho thấy sự quan tâm. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Trì Trọng Thụy tiết lộ mối quan hệ tốt với các con của người vợ quá cố.

Triệu Dũng là người đã thuyết phục Trì Trọng Thụy ở bên bà Trần Lệ Hoa để mẹ có người quan tâm chia sẻ, đồng hành về mặt tinh thần.

Các con của nữ tỷ phú cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho ông, các cháu thường quây quần vì gia đình của nữ tỷ phú thường xuyên tập trung ăn cơm.

Bàn tay đơ cứng của nam nghệ sĩ gây bàn tán.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời đã để lại khối tài sản khổng lồ 47 tỷ NDT (hơn 6,8 tỷ USD), với tư cách là chồng, ông Trì Trọng Thụy cũng nhận được hàng tỷ NDT tiền thừa kế, nhưng ông từ chối. Có lẽ vì vậy, mối quan hệ giữa ông và các con vợ càng hòa thuận.

Sau khi vợ qua đời, ông Trì Trọng Thụy được giao quản lý Bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc. Theo QQ, bảo tàng có giá trị lớn nhưng thực tế không đem lại lợi nhuận. Vé bán hằng ngày ít, chi phí để bảo dưỡng duy trì cao, luôn cần tập đoàn hỗ trợ tiền để duy trì trong nhiều năm qua.

Việc để ông tiếp tục điều hành bảo tàng mang lại sự an ủi tinh thần của nam diễn viên vào những năm tháng cuối đời sau khi mất đi người bạn đời.

Mỗi sáng, ông Trì Trọng Thụy tới bảo tàng lúc 9h, việc đầu tiên là kiểm tra máy đo độ ẩm trong phòng kho, sau đó dạo quanh xưởng, rồi đến phòng trưng bày. Trì Trọng Thụy được cho là nhận mức lương 20.000 NDT mỗi tháng với vai trò chủ tịch của bảo tàng.

Trì Trọng Thụy còn tổ chức các sự kiện để quảng bá về văn hóa gỗ tử đàn cho giới trẻ. Những hoạt động này không mang lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng tăng thêm giá trị văn hóa và địa vị cho gia đình tỷ phú Trần Lệ Hoa cũng như tập đoàn Phú Hoa trong giới thượng lưu và doanh nhân.

Trì Trọng Thụy tích cực quảng bá văn hóa gỗ tử đàn.