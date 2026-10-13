Đảng viên làm kinh tế tư nhân góp hơn 73% tổng thu ngân sách tại chỗ của Nghệ An

Sức bật của đội ngũ đảng viên trong kinh tế tư nhân

Hai thập kỷ qua, việc triển khai các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân gắn với công tác xây dựng Đảng đã tạo chuyển biến rõ nét trong đội ngũ đảng viên làm kinh tế trên địa bàn Nghệ An.

Năm 2006, khi triển khai Quy định số 15-QĐ/TW, toàn tỉnh có 2.003 đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đến năm 2016, con số này tăng lên 7.182 người, chiếm 3,9% tổng số đảng viên toàn tỉnh và 5,39% số đảng viên đang làm việc, công tác.

Sau một thập kỷ, số lượng đảng viên tham gia khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục tăng mạnh. Đến tháng 7/2026, toàn tỉnh có 22.871 đảng viên làm kinh tế tư nhân, chiếm 11,22% tổng số đảng viên, tăng hơn 218,4% so với năm 2016 và hơn 11 lần so với năm 2006. Trong số này có 9.790 đảng viên thuộc nhóm hộ kinh doanh cá thể, 7.528 tiểu chủ, 5.553 đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân và 233 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đảng ủy xã Thần Lĩnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Văn phòng Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hoa Việt (Ảnh: Đ. Phương)

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn ở cơ cấu ngành nghề của đội ngũ đảng viên làm kinh tế tư nhân. Năm 2016, lĩnh vực nông nghiệp có 2.457 đảng viên, chiếm 34,21%; lâm nghiệp 447 người, chiếm 6,64%; ngư nghiệp 275 người, chiếm 3,83%; thủy sản 141 người, chiếm 1,96%. Các lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có 3.832 người, chiếm 53,36%.

Đến tháng 7/2026, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có đông đảng viên tham gia nhất với 10.121 người, chiếm 44,25%; lâm nghiệp 5.970 người, chiếm 26,1%; ngư nghiệp 775 người, chiếm 3,39%; thủy lợi 452 người, chiếm 1,98%. Các ngành, nghề khác như công nghiệp, thương mại, dịch vụ có 5.553 người, chiếm 24,28%.

Đáng chú ý, trong tổng số 17.806 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện có 532 tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc, với 5.553 đảng viên.

Thực tế cho thấy, tại nhiều doanh nghiệp có đảng viên tham gia, đặc biệt là doanh nghiệp do đảng viên làm chủ, tổ chức sản xuất, quản lý và quan hệ lao động được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp cơ bản chấp hành Luật Doanh nghiệp, pháp luật lao động, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Mô hình quản lý tại nhiều doanh nghiệp do đảng viên làm chủ được đánh giá là gọn nhẹ, linh hoạt, có khả năng tiếp cận thị trường và thích ứng nhanh với những thay đổi của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp là đảng viên, không xảy ra đình công; nội bộ duy trì đoàn kết, người lao động tích cực thi đua sản xuất, góp phần nâng cao năng suất.

Cùng với đó, việc thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm được chú trọng. Các chủ doanh nghiệp là đảng viên được ghi nhận là lực lượng đi đầu trong chấp hành nghĩa vụ thuế, minh bạch nguồn gốc vốn, kê khai tài sản và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Khi tổ chức đảng trở thành hạt nhân trong doanh nghiệp

Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, tổ chức đảng không đứng ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh mà từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị. Các tổ chức đảng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động công nhân, người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cấp ủy, tổ chức đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp.

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Phát triển giáo dục Tiến Phát (Ảnh: Đ.Phương)

Vai trò này được thể hiện rõ hơn tại những doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động, nơi yêu cầu về ổn định nội bộ, kỷ luật lao động và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả sản xuất. Không chỉ tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, khu vực kinh tế tư nhân có đảng viên tham gia ngày càng thể hiện vai trò trong nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Nếu giai đoạn 2006-2011, mức đóng góp của khu vực này còn khiêm tốn, thì đến nay, khu vực kinh tế tư nhân có đảng viên tham gia đóng góp trên 73% tổng thu ngân sách tại chỗ của tỉnh.

Thực hiện Đề án số 5155-ĐA/TU năm 2014, doanh thu và năng suất lao động của các doanh nghiệp này tăng trưởng bình quân trên 15% mỗi năm. Đằng sau những con số về doanh thu, năng suất hay ngân sách còn là hàng nghìn việc làm và những đóng góp trực tiếp cho cộng đồng.

Các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ trở thành lực lượng tích cực trong các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2021 đến tháng 5/2025, các doanh nghiệp đã chuyển vào tài khoản Quỹ Vì người nghèo tỉnh và Quỹ Cứu trợ tỉnh tổng số 22,08 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ người nghèo, tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, xây dựng và sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...

Trong số hơn 22.000 đảng viên làm kinh tế tư nhân hiện nay, 233 người là chủ doanh nghiệp tư nhân. Đây là lực lượng có vị trí đặc biệt khi vừa trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa mang trên mình trách nhiệm của người đảng viên.

Theo đánh giá, các đảng viên là chủ doanh nghiệp cơ bản gương mẫu trong chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; đồng thời vận động người lao động sản xuất, kinh doanh đúng quy định.

Tinh thần tiên phong còn thể hiện ở việc chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương.

Tại các doanh nghiệp, việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện đầy đủ tiền lương và các điều khoản trong hợp đồng lao động; kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính cũng được chú trọng.

Từ những hộ kinh doanh, tiểu chủ đến những doanh nghiệp có tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên làm kinh tế tư nhân đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống kinh tế - xã hội của Nghệ An.

Câu chuyện về đảng viên làm kinh tế tư nhân không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn là dấu ấn của trách nhiệm, sự tiên phong và tinh thần nêu gương được thể hiện ngay trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và những đóng góp cho cộng đồng.